СБУ задержала группу агентов ФСБ, среди которых и одессит

Задержание злоумышленников. Фото: СБУ

СБУ обезвредила "легендарную" группу агентов ФСБ, которые шпионили за "центрами принятия решений" в трех регионах Украины. Среди задержанных и одессит, разведывавший пароли для передвижения по территории города в комендантский час и для проезда блокпостов.

Об этом сообщает Служба безопасности Украины.

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В нескольких областях Украины задержаны три участника агентурной сети ФСБ и установлена личность их российского "куратора". Злоумышленники шпионили за так называемыми "центрами принятия решений". В частности, собирали разведданные о локациях, вооружениях и личном составе Сил обороны в центральной и южной части Украины.

За каждое выполненное задание русские агенты получали от агрессора до 550 долларов на собственные карты. Сумма зависела от срочности и качества проделанной "работы".

Разоблачение агента в Одессе

Следователи СБУ задержали участника российской агентурной сети, который разведывал пароли для передвижения по территории города в комендантский час и для проезда блокпостов.

Чтобы получить эти сведения, он пытался "в темную" использовать своих знакомых среди украинских военных и правоохранителей.

Также он должен был определить GPS-координаты военных объектов в районе областного центра. Для этого объезжал местность и делал специальные пометки на электронных картах.

Задержание шпиона в Винницкой области

Следователи разоблачили местного жителя, который пытался определить координаты Штаба командования Воздушных Сил ВСУ и подразделений Национальной гвардии.

Спецоперация в Днепропетровской области

СБУ разоблачила агента ФСБ с позывным "Гром". Злоумышленник рисовал для оккупантов схемы оборонных рубежей на территории Кривого Рога и определял места хранения техники и боеприпасов в городе.

Для сбора развединформации он действовал "по легенде" безработного. В частности, периодически устраивался на подсобные работы вблизи или территории критических объектов.

Еще одной его задачей было получение планов эвакуации и схем зданий местных подразделений Сил обороны, включая СБУ.

Наказание шпионов

На основании собранных доказательств следователи СБУ сообщили задержанным о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственное предательство, совершенное в условиях военного положения). В настоящее время предатели находятся под стражей. Продолжается расследование по установлению всех обстоятельств преступления. Злоумышленникам грозит пожизненное заключение.

Напомним, одиннадцать лет тюрьмы получила одесситка, организовавшая сбор денег для оккупантов. Злоумышленница наладила канал финансирования боевиков "ДНР".