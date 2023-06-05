СБУ затримала групу агентів ФСБ, серед яких і одесит

Затримання зловмисників. Фото: СБУ

СБУ знешкодила "легендовану" групу агентів ФСБ, які шпигували за "центрами прийняття рішень" у трьох регіонах України. Серед затриманих і одесит, який вивідував паролі для пересування по території міста у комендантську годину та для проїзду блокпостів.

Про це повідомляє Служба безпеки України.

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Спецоперація з затримання зловмисників

У кількох областях України затримано трьох учасників агентурної мережі ФСБ і встановлено особу їх російського "куратора". Зловмисники шпигували за так званими "центрами прийняття рішень". Зокрема, збирали розвіддані про локації, озброєння та особовий склад Сил оборони у центральній та південній частині України.

За кожне виконане завдання російські агенти отримували від агресора до 550 дол. на власні картки. Сума залежала від терміновості і якості виконаної "роботи".

Викриття агента в Одесі

Слідчі СБУ затримали учасника російської агентурної мережі, який вивідував паролі для пересування по території міста у комендантську годину та для проїзду блокпостів.

Щоб одержати ці відомості, він намагався "в темну" використовувати своїх знайомих серед українських військових та правоохоронців.

Також він мав визначити GPS-координати військових об’єктів у районі обласного центру. Для цього об’їжджав місцевість та робив спеціальні позначки на електронних картах.

Затримання шпигуна на Вінниччині

Слідчі викрили місцевого жителя, який намагався визначити координати Штабу командування Повітряних Сил ЗСУ та підрозділів Національної гвардії.Для цього ворожий агент проводив фото-, відеозйомку українських об’єктів та прилеглої місцевості з вікон магазинів та інших неподалік розташованих будівель.

Спецоперація у Дніпропетровській області

СБУ викрила агента ФСБ із позивним "Грім". Зловмисник малював для окупантів схеми оборонних рубежів на території Кривого Рогу і визначав місця зберігання техніки та боєприпасів у місті.

Для збору розвідінформації він діяв "за легендою" безробітного. Зокрема, періодично влаштовувався на підсобні роботи поблизу або на території критичних об’єктів.

Ще одним його завданням було отримання планів евакуації та схем будівель місцевих підрозділів Сил оборони, у тому числі СБУ.

Порання шпигунів

На підставі зібраних доказів слідчі СБУ повідомили затриманим про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). Наразі зрадники перебувають під вартою. Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину. Зловмисникам загрожує довічне ув’язнення.

Нагадаємо, одинадцять років тюрми отримала одеситка, яка організувала збір грошей для окупантів. Зловмисниця налагодила канал фінансування бойовиків "ДНР".