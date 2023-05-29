Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Одеса arrow За фінансування ворога одеситка проведе у в'язниці 11 років arrow

За фінансування ворога одеситка проведе у в'язниці 11 років

29 травня 2023 13:10
8ae1f0e1-478d-4a1c-0ec2-0ed415874c00 - Беженар Тетяна
Беженар Тетяна
журналіст
За збір грошей для ворога, одеситка проведе у в'язниці 11 років
Затримання зловмисниці. Фото: СБУ
8ae1f0e1-478d-4a1c-0ec2-0ed415874c00 - Беженар Тетяна
Беженар Тетяна
журналіст

Одинадцять років тюрми отримала одеситка, яка організувала збір грошей для окупантів. Зловмисниця налагодила канал фінансування бойовиків "ДНР".

Про це повідомляє СБУ.

Читайте також:

Фінансування бойовиків

За даними слідства, зловмисницею є місцева жителька. Її двоє родичів у 2016 році вступили до лав терористичного угруповання "ДНР Спарта" і воювали проти сил АТО/ООС на сході України.

На початку повномасштабного вторгнення обидва бойовики увійшли до складу регулярних підрозділів Південного військового округу ЗС РФ і брали участь у захопленні Маріуполя і частини Херсонщини.

Дізнавшись про низький рівень матеріально-технічного забезпечення родичів-окупантів, жінка добровільно організувала для них збір коштів.

Для цього в групах у месенджерах та заборонених соцмережах "Вконтакте" і "Одноклассники" розміщувала повідомлення із закликами про грошову допомогу загарбникам.

Додатково вона прикріплювала фото із реквізитами російської банківської картки.

Відповідальність за вчинений злочин

На основі зібраних доказів суд визнав зловмисницю винною за ч. 1 ст. 111-2 Кримінального кодексу України (пособництво державі-агресору) і призначив їй 11 років та 4 місяці ув’язнення з конфіскацією майна.

Нагадаємо, до 15 років за ґратами засуджено ворожого агента з Одеської області. Він зливав дані про обороноздатність ворожим військам та наводив ракети по регіону.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з відео

14:09 До чого сниться вагітність: тлумачення снів, загальне значення і думка психологів

Оновлено

17:52 Як залучити багатство? Топ-10 найсильніших молитов на гроші

Новина з відео

18:28 Наснилися змії? Про що попереджає такий сон: значення і тлумачення

Новина з фото

16:15 До чого сниться кров: значення і тлумачення сну

06:24 В Україні планують звільнити від військової служби ще одну категорію громадян

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Оновлено

18:05 Як отримати дозвіл на зброю в Україні у 2023 році?

Новина з відео

07:00 В Україну суне дощовий фронт: які області заллє найбільше

Новина з відео

17:36 Повістка — після пред'явлення паспорта: чи можуть військові перевіряти документи

22:10 Нацкомісія підвищила тарифи на електроенергію: деталі

12:04 Мудрик вирішив, де продовжить кар'єру

Актуальне по темі

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB