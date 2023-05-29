За збір грошей для ворога, одеситка проведе у в'язниці 11 років

Затримання зловмисниці. Фото: СБУ

Одинадцять років тюрми отримала одеситка, яка організувала збір грошей для окупантів. Зловмисниця налагодила канал фінансування бойовиків "ДНР".

Про це повідомляє СБУ.

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Фінансування бойовиків

За даними слідства, зловмисницею є місцева жителька. Її двоє родичів у 2016 році вступили до лав терористичного угруповання "ДНР Спарта" і воювали проти сил АТО/ООС на сході України.

На початку повномасштабного вторгнення обидва бойовики увійшли до складу регулярних підрозділів Південного військового округу ЗС РФ і брали участь у захопленні Маріуполя і частини Херсонщини.

Дізнавшись про низький рівень матеріально-технічного забезпечення родичів-окупантів, жінка добровільно організувала для них збір коштів.

Для цього в групах у месенджерах та заборонених соцмережах "Вконтакте" і "Одноклассники" розміщувала повідомлення із закликами про грошову допомогу загарбникам.

Додатково вона прикріплювала фото із реквізитами російської банківської картки.

Відповідальність за вчинений злочин

На основі зібраних доказів суд визнав зловмисницю винною за ч. 1 ст. 111-2 Кримінального кодексу України (пособництво державі-агресору) і призначив їй 11 років та 4 місяці ув’язнення з конфіскацією майна.

Нагадаємо, до 15 років за ґратами засуджено ворожого агента з Одеської області. Він зливав дані про обороноздатність ворожим військам та наводив ракети по регіону.