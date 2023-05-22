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На Миколаївщині затримали коригувальника ударів "Шахедами"

22 травня 2023 10:30
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Беженар Тетяна
журналіст
На Миколаївщині затримали коригувальника ударів "Шахедами"
Затримання зрадника. Фото: СБУ
8ae1f0e1-478d-4a1c-0ec2-0ed415874c00 - Беженар Тетяна
Беженар Тетяна
журналіст

СБУ затримала зрадника, який коригував удари по Миколаївщині "Шахедами" та фосфорними снарядами. Російський агент передавав окупантам локації Сил оборони.

Про це повідомляє СБУ.

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За вказівкою агресора фігурант об’їжджав прифронтові території області та приховано фіксував місця базування особового складу і техніки українських захисників. Також він намагався виявити склади з озброєнням та боєприпасами ЗСУ, зокрема іноземного виробництва.

Співпраця з окупантами

Зловмисник передавав ворогу інформацію про наслідки їхніх повітряних атак з використанням фосфорних боєприпасів, реактивних систем залпового вогню "Град" та іранських дронів Shahed.

Отримані розвіддані загарбники використовували для підготовки нових та проведення повторних ударів по регіону, насамперед по Очакову.

Затримання зрадника

Контррозвідники СБУ викрили російського агента під час виконання ним ворожого розвідзавдання. Затриманий місцевий житель, якого агресор дистанційно залучив до негласної співпраці.

Розвідувальну інформацію передавав російській спецслужбі через месенджер у вигляді текстових повідомлень. Під час обшуку у зловмисника виявлено мобільний телефон, який він використовував для комунікації з окупантами.

Відповідальність за вчинений злочин

Слідчі Служби безпеки повідомили затриманому про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Наразі вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу у виді тримання під вартою. Триває досудове розслідування для встановлення всіх обставин злочину.

Зловмиснику загрожує довічне позбавлення волі.

Нагадаємо, Служба безпеки України повідомила мешканці Одеси про підозру у виправдовуванні та глорифікації збройної агресії РФ проти України. Вона активно поширювала проросійську пропаганду в соціальних мережах, закликаючи до підтримки окупантів.

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