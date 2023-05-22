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В Николаевской области задержали корректировщика ударов "Шахедами"

22 мая 2023 10:30
8ae1f0e1-478d-4a1c-0ec2-0ed415874c00 - Беженарь Татьяна
Беженарь Татьяна
журналист
В Николаевской области задержали корректировщика ударов "Шахедами"
Задержание предателя. Фото: СБУ
8ae1f0e1-478d-4a1c-0ec2-0ed415874c00 - Беженарь Татьяна
Беженарь Татьяна
журналист

СБУ задержала предателя, корректировавшего удары по Николаевщине "Шахедами" и фосфорными снарядами. Российский агент передавал оккупантам локации сил обороны.

Об этом сообщает СБУ.

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По указанию агрессора фигурант объезжал прифронтовые территории области и скрыто фиксировал места базирования личного состава и техники украинских защитников. Также он пытался найти склады с вооружением и боеприпасами ВСУ, в том числе иностранного производства.

Сотрудничество с оккупантами

Злоумышленник передавал врагу информацию о последствиях их воздушных атак с использованием фосфорных боеприпасов, реактивных систем залпового огня "Град" и иранских дронов Shahed.

Полученные разведданные захватчики использовали для подготовки новых и повторных ударов по региону, прежде всего по Очакову.

Задержание предателя

Контрразведчики СБУ разоблачили российского агента во время выполнения им вражеской задачи. Задержан местный житель, которого агрессор дистанционно привлек к негласному сотрудничеству.

Разведывательную информацию передавал российской спецслужбе через мессенджер в виде текстовых сообщений. Во время обыска у злоумышленника обнаружен мобильный телефон, используемый для коммуникации с оккупантами.

Ответственность за совершенное преступление

Следователи Службы безопасности сообщили задержанному о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственное предательство, совершенное в условиях военного положения).

В настоящее время решается вопрос об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей. Продолжается досудебное расследование по установлению всех обстоятельств преступления.

Злоумышленнику грозит пожизненное лишение свободы.

Напомним, Служба безопасности Украины сообщила жителям Одессы о подозрении в оправдывании и глорифификации вооруженной агрессии РФ против Украины. Она активно распространяла пророссийскую пропаганду в социальных сетях, призывая к поддержке оккупантов.

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