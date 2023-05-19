Підтримувала агресію РФ: одеситка може потрапити за ґрати

Затримання любительки "руського миру". Фото: СБУ

Служба безпеки України повідомила мешканці Одеси про підозру у виправдовуванні та глорифікації збройної агресії РФ проти України. Вона активно поширювала проросійську пропаганду в соціальних мережах, закликаючи до підтримки окупантів.

Про це повідомляє Управління СБ України в Одеській області.

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"Після початку повномасштабного вторгнення жінка активно закликала у соцмережах до підтримки окупантів, а також виправдовувала їхні воєнні злочини. Маючи проросійські настрої, вона поширювала публікації, спрямовані на дискредитацію державних органів влади та Сили оборони України", — зазначають в СБУ.

За даними слідства, ця жінка була затримана, і під час обшуку у її місці проживання були вилучені мобільні телефони та комп'ютери з доказами її протиправної діяльності.

В ноутбуку зловмисниці були проросійські пости. Фото: СБУ

Зловмисниці було повідомлено про підозру за статтею 436-2 Кримінального кодексу України, яка стосується виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії РФ проти України та глорифікації її учасників. За цей злочин їй загрожує до п'яти років обмеження або позбавлення волі.

Нагадаємо, Служба безпеки України повідомила про успішне блокування ще однієї розгалуженої мережі ворожих інтернет-агітаторів, яка діяла в різних регіонах країни. Ця мережа налічувала 11 осіб, що поширювали кремлівські фейки про війну в Україні через месенджери та соцмережі.

Також ми писали, що правоохоронці виявили ще одного любителя "руського миру" який займався пропагандою російської агресії та закликав до насильницької зміни влади в Україні. Мешканець Одеської області був затриманий через активне поширення ворожих закликів у соцмережах.