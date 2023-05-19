Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Одесса arrow Поддерживала агрессию РФ: одесситка может попасть за решетку arrow

Поддерживала агрессию РФ: одесситка может попасть за решетку

19 мая 2023 14:49
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Поддерживала агрессию РФ: одесситка может попасть за решетку
Задержание любительницы "русского мира". Фото: СБУ
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Служба безопасности Украины сообщила жителям Одессы о подозрении в оправдывании и глорифификации вооруженной агрессии РФ против Украины. Она активно распространяла пророссийскую пропаганду в социальных сетях, призывая к поддержке оккупантов.

Об этом сообщает Управление СБ Украины в Одесской области.

Читайте также:

"После начала полномасштабного вторжения женщина активно призывала в соцсетях к поддержке кафиров, а также оправдывала их военные преступления. Имея пророссийские настроения, она распространяла публикации, направленные на дискредитацию государственных органов власти и Силы обороны Украины", — отмечают в СБУ.

По данным следствия, эта женщина была задержана, и во время обыска в ее месте жительства были изъяты мобильные телефоны и компьютеры с поличным.

В ноутбуке злоумышленницы были пророссийские посты. Фото: СБУ
В ноутбуке злоумышленницы были пророссийские посты. Фото: СБУ

Злоумышленнице было сообщено о подозрении по статье 436-2 Уголовного кодекса Украины, касающейся оправдания, признания правомерной, отрицания вооруженной агрессии РФ против Украины и глорифификации ее участников. За это преступление ей грозит до пяти лет ограничение или лишение свободы.

Напомним, Служба безопасности Украины сообщила об успешной блокировке еще одной разветвленной сети вражеских интернет-агитаторов, действовавшей в разных регионах страны. Эта сеть насчитывала 11 человек, распространявших кремлевские фейки о войне в Украине из-за мессенджеров и соцсетей.

Также мы писали, что правоохранители обнаружили еще одного любителя "русского мира", который занимался пропагандой российской агрессии и призвал к насильственной смене власти в Украине. Житель Одесской области был задержан из-за активного распространения враждебных призывов в соцсетях.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с видео

14:09 К чему снится беременность: толкование снов, общее значение и мнение психологов

00:20 Вместо доплат по 30 тысяч в ВР готовят новый документ о выплатах военным

00:25 Приват24 временно прекратит работу: банк назвал причину

16:11 Братья Суркисы проиграли суд: что ждет "Динамо"

обновлено:

18:05 Как получить разрешение на оружие в Украине в 2023 году?

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

12:04 Мудрик решил, где продолжит карьеру

06:23 Украинцам анонсировали "достойные" пенсии: когда и при каких условиях

05:43 УБД и участник войны: в чем существенная разница и предоставляемые льготы

Новость с видео

20:01 Оккупант рассказал о дальнейшей судьбе так называемой "СВО": перехват ГУР

обновлено:

17:52В части областей Украины прозвучал сигнал тревоги, слышно взрывы

Актуальное по теме

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Помочь сейчас