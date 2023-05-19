Поддерживала агрессию РФ: одесситка может попасть за решетку

Задержание любительницы "русского мира". Фото: СБУ

Служба безопасности Украины сообщила жителям Одессы о подозрении в оправдывании и глорифификации вооруженной агрессии РФ против Украины. Она активно распространяла пророссийскую пропаганду в социальных сетях, призывая к поддержке оккупантов.

Об этом сообщает Управление СБ Украины в Одесской области.

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"После начала полномасштабного вторжения женщина активно призывала в соцсетях к поддержке кафиров, а также оправдывала их военные преступления. Имея пророссийские настроения, она распространяла публикации, направленные на дискредитацию государственных органов власти и Силы обороны Украины", — отмечают в СБУ.

По данным следствия, эта женщина была задержана, и во время обыска в ее месте жительства были изъяты мобильные телефоны и компьютеры с поличным.

В ноутбуке злоумышленницы были пророссийские посты. Фото: СБУ

Злоумышленнице было сообщено о подозрении по статье 436-2 Уголовного кодекса Украины, касающейся оправдания, признания правомерной, отрицания вооруженной агрессии РФ против Украины и глорифификации ее участников. За это преступление ей грозит до пяти лет ограничение или лишение свободы.

Напомним, Служба безопасности Украины сообщила об успешной блокировке еще одной разветвленной сети вражеских интернет-агитаторов, действовавшей в разных регионах страны. Эта сеть насчитывала 11 человек, распространявших кремлевские фейки о войне в Украине из-за мессенджеров и соцсетей.

Также мы писали, что правоохранители обнаружили еще одного любителя "русского мира", который занимался пропагандой российской агрессии и призвал к насильственной смене власти в Украине. Житель Одесской области был задержан из-за активного распространения враждебных призывов в соцсетях.