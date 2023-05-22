Інформатора з Одещини засуджено до 15 років ув’язнення

Затриманий під час оголошення вироку. Фото: Офіс Генерального прокурора

До 15 років за ґратами засуджено ворожого агента з Одеської області. Він зливав дані про обороноздатність ворожим військам та наводив ракети по регіону.

Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора.

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Яку інформацію зливав ворогам агент

Засуджений розвідував в Одесі й області чисельність та маршрути переміщення особового складу, захисні укріплення, їхнє маскування, місця зосередження бойової техніки та озброєння ЗСУ.

Він збирав у соцмережах та телеграм-каналах інформацію про волонтерів, які надають допомогу силам оборони України, одеситів, які займають і транслюють суспільству активну проукраїнську позицію.

Також агент передавав російським кураторам інформацію про персональні дані відомих йому українських військовослужбовців для подальшого їх знищення та вчинення щодо них інших злочинів.

Намагаючись максимально використати свій потенціал зі збору розвідувальної інформації, засуджений передавав білоруській журналістці дані про підготовку підрозділів Збройних сил України, Національної гвардії та Державної прикордонної служби України до оборони Одещини.

Передану інформацію надалі ворог використовував для ураження ракетами по регіону.

Затримання інформатора

Під час затримання у чоловіка виявлено та вилучено мобільний телефон, який використовувався в злочинній діяльності та вогнепальну зброю з боєприпасами.

У судовому засіданні він визнав свою вину, утім не розкаявся у вчинених злочинах, з огляду на свої ідеологічні вподобання.

Покарання для ворожого агента

Мешканця Одеси визнано винним у державній зраді та незаконному поводженні з вогнепальною зброєю та боєприпасами (ч. 2 ст. 111, ч. 1 ст. 263 КК України).

Його засуджено до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, СБУ затримала зрадника, який коригував удари по Миколаївщині "Шахедами" та фосфорними снарядами. Російський агент передавав окупантам локації Сил оборони.