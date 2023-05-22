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Информатор из Одесчины приговорен к 15 годам заключения

22 мая 2023 16:30
8ae1f0e1-478d-4a1c-0ec2-0ed415874c00 - Беженарь Татьяна
Беженарь Татьяна
журналист
Информатор из Одесщины приговорен к 15 годам заключения
Агент во время вынесения приговора. Фото: Офис Генерального прокурора
8ae1f0e1-478d-4a1c-0ec2-0ed415874c00 - Беженарь Татьяна
Беженарь Татьяна
журналист

К 15 годам за решеткой приговорен вражеский агент из Одесской области. Он сливал данные об обороноспособности вражеским войскам и направлял ракеты по региону.

Об этом сообщает Офис Генерального прокурора.

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Какую информацию сливал врагам агент

Осужденный разведывал в Одессе и области численность и маршруты перемещения личного состава, защитные укрепления, их маскировку, места сосредоточения боевой техники и вооружения ВСУ.

Он собирал в соцсетях и телеграмм-каналах информацию о волонтерах, оказывающих помощь силам обороны Украины, одесситах, занимающих и транслирующих обществу активную проукраинскую позицию.

Также агент передавал российским кураторам информацию о персональных данных известных ему украинских военнослужащих для дальнейшего их уничтожения и совершения других преступлений.

Пытаясь максимально использовать свой потенциал по сбору разведывательной информации, осужденный передавал белорусской журналистке данные по подготовке подразделений Вооруженных Сил Украины, Национальной гвардии и Государственной пограничной службы Украины к обороне Одесчины.

Переданную информацию в дальнейшем враг использовал для поражения ракетами по региону.

Задержание информатора

При задержании у мужчины обнаружен и изъят мобильный телефон, который использовался в преступной деятельности и огнестрельное оружие с боеприпасами.

В судебном заседании он признал свою вину, но не раскаялся в совершенных преступлениях, учитывая свои идеологические предпочтения.

Наказание для вражеского агента

Житель Одессы признан виновным в государственной измене и незаконном обращении с огнестрельным оружием и боеприпасами (ч. 2 ст. 111, ч. 1 ст. 263 УК Украины).

Он приговорен к 15 годам лишения свободы с конфискацией имущества.

Напомним, СБУ задержала предателя, корректировавшего удары по Николаевщине "Шахедами" и фосфорными снарядами. Российский агент передавал оккупантам локации сил обороны.

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