За сбор денег для врага, одесситка проведет в тюрьме 11 лет

За финансирование врага одесситка проведет в тюрьме 11 лет
Одиннадцать лет тюрьмы получила одесситка, организовавшая сбор денег для оккупантов. Злоумышленница наладила канал финансирования боевиков "ДНР".
Об этом сообщает СБУ.
Финансирование боевиков
По данным следствия, злоумышленницей является местная жительница. Ее двое родственников в 2016 году вступили в ряды террористической группировки "ДНР Спарта" и воевали против сил АТО/ООС на востоке Украины.
В начале полномасштабного вторжения оба боевика вошли в состав регулярных подразделений Южного военного округа ВС РФ и участвовали в захвате Мариуполя и части Херсона.
Узнав о низком уровне материально-технического обеспечения родственников-оккупантов, женщина добровольно организовала для них сбор средств.
Для этого в группах в мессенджерах и запрещенных соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники" размещала сообщения с призывами о денежной помощи захватчикам.
Дополнительно она прикрепляла фото с реквизитами российской банковской карты.
Ответственность за совершенное преступление
На основе собранных доказательств суд признал злоумышленницу виновной по ч. 1 ст. 111-2 Уголовного кодекса Украины (пособничество государству-агрессору) и назначил ему 11 лет и 4 месяца заключения с конфискацией имущества.
Напомним, к 15 годам за решеткой приговорен вражеский агент из Одесской области. Он сливал данные об обороноспособности вражеским войскам и приводил ракеты по региону.