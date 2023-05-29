За сбор денег для врага, одесситка проведет в тюрьме 11 лет

Задержание злоумышленницы. Фото: СБУ

Одиннадцать лет тюрьмы получила одесситка, организовавшая сбор денег для оккупантов. Злоумышленница наладила канал финансирования боевиков "ДНР".

Об этом сообщает СБУ.

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Финансирование боевиков

По данным следствия, злоумышленницей является местная жительница. Ее двое родственников в 2016 году вступили в ряды террористической группировки "ДНР Спарта" и воевали против сил АТО/ООС на востоке Украины.

В начале полномасштабного вторжения оба боевика вошли в состав регулярных подразделений Южного военного округа ВС РФ и участвовали в захвате Мариуполя и части Херсона.

Узнав о низком уровне материально-технического обеспечения родственников-оккупантов, женщина добровольно организовала для них сбор средств.

Для этого в группах в мессенджерах и запрещенных соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники" размещала сообщения с призывами о денежной помощи захватчикам.

Дополнительно она прикрепляла фото с реквизитами российской банковской карты.

Ответственность за совершенное преступление

На основе собранных доказательств суд признал злоумышленницу виновной по ч. 1 ст. 111-2 Уголовного кодекса Украины (пособничество государству-агрессору) и назначил ему 11 лет и 4 месяца заключения с конфискацией имущества.

Напомним, к 15 годам за решеткой приговорен вражеский агент из Одесской области. Он сливал данные об обороноспособности вражеским войскам и приводил ракеты по региону.