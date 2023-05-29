Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Одесса arrow За финансирование врага одесситка проведет в тюрьме 11 лет arrow

За финансирование врага одесситка проведет в тюрьме 11 лет

29 мая 2023 13:10
8ae1f0e1-478d-4a1c-0ec2-0ed415874c00 - Беженарь Татьяна
Беженарь Татьяна
журналист
За сбор денег для врага, одесситка проведет в тюрьме 11 лет
Задержание злоумышленницы. Фото: СБУ
8ae1f0e1-478d-4a1c-0ec2-0ed415874c00 - Беженарь Татьяна
Беженарь Татьяна
журналист

Одиннадцать лет тюрьмы получила одесситка, организовавшая сбор денег для оккупантов. Злоумышленница наладила канал финансирования боевиков "ДНР".

Об этом сообщает СБУ.

Читайте также:

Финансирование боевиков

По данным следствия, злоумышленницей является местная жительница. Ее двое родственников в 2016 году вступили в ряды террористической группировки "ДНР Спарта" и воевали против сил АТО/ООС на востоке Украины.

В начале полномасштабного вторжения оба боевика вошли в состав регулярных подразделений Южного военного округа ВС РФ и участвовали в захвате Мариуполя и части Херсона.

Узнав о низком уровне материально-технического обеспечения родственников-оккупантов, женщина добровольно организовала для них сбор средств.

Для этого в группах в мессенджерах и запрещенных соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники" размещала сообщения с призывами о денежной помощи захватчикам.

Дополнительно она прикрепляла фото с реквизитами российской банковской карты.

Ответственность за совершенное преступление

На основе собранных доказательств суд признал злоумышленницу виновной по ч. 1 ст. 111-2 Уголовного кодекса Украины (пособничество государству-агрессору) и назначил ему 11 лет и 4 месяца заключения с конфискацией имущества.

Напомним, к 15 годам за решеткой приговорен вражеский агент из Одесской области. Он сливал данные об обороноспособности вражеским войскам и приводил ракеты по региону.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с видео

14:09 К чему снится беременность: толкование снов, общее значение и мнение психологов

обновлено:

17:52 Как привлечь богатство? Топ-10 сильнейших молитв на деньги

Новость с видео

18:28 Приснились змеи? О чем предупреждает такой сон: значение и толкование

Новость с фото

16:15 К чему снится кровь: значение и толкование сна

06:24 В Украине планируют освободить от военной службы еще одну категорию граждан

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

обновлено:

18:05 Как получить разрешение на оружие в Украине в 2023 году?

Новость с видео

07:00 В Украину идет фронт дождей: какие области зальет больше всего

Новость с видео

17:36 Повестка — после предъявления паспорта: могут ли военные проверять документы

22:10 Нацкомиссия повысила тарифы на электроэнергию: детали

12:04 Мудрик решил, где продолжит карьеру

Актуальное по теме

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Помочь сейчас