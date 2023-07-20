СБУ задержала в Одессе "правую руку" Стремоусова

Задержание коллаборанта в Одессе. Фото: СБУ

Служба безопасности Украины (СБУ) обнаружила и задержала в городе Одесса вражеского пропагандиста, активно способствовавшего российской агрессии и призывавшего к захвату государственной власти в Украине. Этот блогер из Николаевской области долгое время действовал по заказу Стремоусова, функционируя как его "правая рука".

Об этом сообщает СБУ.

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Что известно о блогере-коллаборанте

Во время оккупации части Николаевской области и Херсона Стремоусов стал участником местной оккупационной администрации РФ, в то время как его сообщник продолжил действовать на территории под контролем Украины.

Ради распространения деструктивного контента блогер использовал свои страницы и каналы в популярных социальных сетях, таких как YouTube, Facebook и Instagram, а также на запрещенной территории Украины соцсети "Вконтакте", где его аудитория насчитывала более 100 тысяч пользователей.

Он намеренно отрицал существование Украинской государственности и украинского народа, дискредитировал украинских защитников и призвал граждан уклоняться от службы в Силах обороны.

Чтобы защитить свою идентичность, злоумышленник постоянно менял телефонные номера и использовал псевдоним "мужчина".

Обыски у помощника Стремоусова

Во время обысков в местах его проживания в Одессе и Южноукраинске Николаевской области СБУ нашла ноутбук и 5 мобильных телефонов с доказательствами его преступной деятельности. Также была изъята "должностная инструкция информагентства" Стремоусова, где ранее работал задержанный.

Какое наказание ждет коллаборанта

Согласно собранным доказательствам, блогеру предъявлено подозрение по трем статьям Уголовного кодекса Украины. Суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей, а злоумышленнику может грозить до 10 лет заключения.

Напомним, дело мертвого коллаборанта Кирилла Стремоусова слушают в Малиновском районном суде Одессы. В ходе последнего заседания завершили рассмотрение письменных доказательств обвинения.