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СБУ затримала в Одесі "праву руку" Стремоусова

20 липня 2023 16:15
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
СБУ затримала в Одесі "праву руку" Стремоусова
Затримання колаборанта в Одесі. Фото: СБУ
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Служба безпеки України (СБУ) виявила і затримала у місті Одеса ворожого пропагандиста, який активно сприяв російській агресії та закликав до захоплення державної влади в Україні. Цей блогер з Миколаївщини протягом довгого часу діяв на замовлення Стремоусова, функціонуючи як його "права рука".

Про це повідомляє СБУ.

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Що відомо про блогера-колаборанта 

Під час окупації частини Миколаївської області та Херсона, Стремоусов став учасником місцевої окупаційної адміністрації РФ, тоді як його спільник продовжив діяти на території під контролем України.

Заради поширення деструктивного контенту, блогер використовував свої сторінки та канали в популярних соціальних мережах, таких як YouTube, Facebook та Instagram, а також на забороненій території України соцмережі "Вконтакте", де його аудиторія налічувала понад 100 тисяч користувачів.

Він навмисно заперечував існування Української державності та українського народу, дискредитував українських захисників та закликав громадян ухилятися від служби у Силах оборони.

Щоб захистити свою ідентичність, зловмисник постійно міняв номери телефонів та використовував псевдонім "мужчина".

Обшуки у помічника Стремоусова

Під час обшуків в місцях його проживання в Одесі та Южноукраїнську Миколаївської області, СБУ знайшла ноутбук і 5 мобільних телефонів з доказами його злочинної діяльності. Також було вилучено "посадову інструкцію інформагентства" Стремоусова, де раніше працював затриманий.

Яке покарання чекає на колаборанта

Відповідно до зібраних доказів, блогеру пред'явлено підозру за трьома статтями Кримінального кодексу України. Суд обрав запобіжний захід у виді тримання під вартою, а зловмиснику може загрожувати до 10 років ув'язнення. 

Нагадаємо, справу мертвого колаборанта Кирила Стремоусова слухають у Малиновському районному суді Одеси. Під час останнього засідання завершили розгляд письмових доказів обвинувачення.

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