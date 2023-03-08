СБУ задержала вражеского информатора в Одессе: какое наказание его ждет
В ходе проведения контрдиверсионных мероприятий на юге Украины Служба безопасности разоблачила еще одного сторонника российской агрессии. Мужчина размещал запрещенную информацию на соцсетях, касавшейся местоположений Сил обороны и объектов критической инфраструктуры в Одесской области.
Об этом сообщает пресс-служба СБУ.
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"Информацию оккупанты использовали для подготовки и проведения прицельных ракетных ударов. В случае "прилетов" вражеский информатор выходил на местность для выяснения и обнародования их последствий для повторных воздушных атак", — говорится в сообщении.
Согласно данным следствия, злоумышленник также активно призывал к насильственному действию, в том числе к захвату государственной власти и уничтожению украинского народа из-за своих профилей в запрещенных соцсетях.
В ходе обыска по месту жительства задержанного была обнаружена компьютерная техника с поличным. Задержанный был передан в полицию для дальнейшего расследования.
Следователи Службы безопасности сообщили ему о подозрении по трем статьям Уголовного кодекса Украины:
- ч. 1 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины),
- ч. 1 ст.161 (нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной, региональной принадлежности),
- ч. 2 и ч. 3 ст. 436-2 (оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии рф против Украины, глорификация ее участников).
Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей.
Поклонники "русского мира"
В Одессе продолжают разоблачать предателей государства, увлекающихся режимом кремля. Так, за коллаборационную деятельность 58-летний одессит оказался на скамье подсудимых. Правоохранители установили, что сторонник "русского мира" с начала войны из-за запрещенных "Одноклассников" систематически распространял антиукраинский контент.
Также по материалам Службы безопасности Украины вынесен приговор вражескому пропагандисту и стороннику "русского мира". Приморский районный суд Одессы заочно приговорил лидера пророссийского объединения к 14,5 годам лишения свободы с конфискацией имущества.