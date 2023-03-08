СБУ затримала ворожого інформатора в Одесі: яке покарання на нього чекає

Наразі чоловіка тримають під вартою

В ході проведення контрдиверсійних заходів на півдні України, Служба безпеки викрила ще одного прибічника російської агресії. Чоловік розміщував заборонену інформацію на соцмережах, що стосувалася місць розташування Сил оборони та об'єктів критичної інфраструктури в Одеській області.

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

"Інформацію окупанти використовували для підготовки і проведення прицільних ракетних ударів. У разі "прильотів" ворожий інформатор виходив на місцевість для з’ясування та оприлюднення їхніх наслідків для повторних повітряних атак", — йдеться в повідомленні.

Згідно з даними слідства, зловмисник також активно закликав до насильницької дії, в тому числі до захоплення державної влади та знищення українського народу через свої профілі в заборонених соцмережах.

Під час обшуку за місцем проживання затриманого була виявлена комп'ютерна техніка з доказами злочинної діяльності. Затриманий був переданий в поліцію для подальшого розслідування.

Наразі слідчі Служби безпеки повідомили йому про підозру за трьома статтями Кримінального кодексу України:

ч. 1 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України),

ч. 1 ст.161 (порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної, регіональної належності),

ч. 2 і ч. 3 ст. 436-2 (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії рф проти України, глорифікація її учасників).

Суд обрав йому міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Прихильники "руського миру"

В Одесі продовжують викривати зрадників держави, які захоплюються режимом кремля. Так, за колабораційну діяльність 58-річний одесит опинився на лаві підсудних. Правоохоронці встановили, що прихильник "російського миру" з початку війни через заборонені "Одноклассники" систематично поширював антиукраїнський контент.

Також за матеріалами Служби безпеки України винесено вирок ворожому пропагандисту та прихильнику "руського миру". Приморський районний суд Одеси заочно засудив лідера проросійського об’єднання до 14 з половиною років позбавлення волі з конфіскацією майна.