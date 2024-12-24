Цены на "Привозе" перед Новым годом 2025 года: сколько стоит рыба у Светули

Покупатели в очереди за рыбой к Светуле. Фото: Новини.LIVE/ Юлия Браславская

Рыба и морепродукты — без них одесситы не представляют праздничный стол, а тем более Рождество и Новый год. Хотя в этом году всеми любимая икра и выросла в цене, это совсем не значит, что от нее откажутся. Украинцы привыкли к полным столам, и даже война не может помешать.

Журналисты Новини.LIVE отправились на главный рынок Одессы к его королеве — волшебной Светуле, чтобы узнать стоимость главных праздничных вкусностей.

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Рыба к праздничному столу

На "Привозе" можно найти почти все, что пожелаешь. Для Светланы Базаренко этот рынок больше, чем просто работа. Это второй дом, где она отдает всю душу своим клиентам. И это не зря — уже с самого утра у ее прилавка выстраиваются очереди покупателей, которые знают: только у Светули можно купить вкуснейшие вкусности для праздничного стола.

"У меня есть и рыбка, и икорка, и круассанчики с рулетами. Ассортимент очень большой. Да и с прошлого года цены выросли, но не очень сильно, честно скажу. Так люди понемногу и берут. Вот, например, горбуша малосольная очень вкусная и пользуется наибольшей популярностью у нас. Ну и икра, куда же без нее", — делится Светуля.

Продавец рыбы Светлана Базаренко. Фото: Новини.LIVE/ Юлия Браславская

Цены на рыбу и икру:

Икра горбуши — 700 грн за 100 г

Икра кеты — 800 грн за 100 г

Филе форели — 850 грн/кг

Рыбный круассан — 1 000 грн/кг

Рыбный рулет — 1 600 грн/кг

Форель копченая — 1 700 грн/кг

Форель малосольная — 1 800 грн/кг

Масляная — 1 500 грн/кг

Банки с икрой на прилавке. Фото: Новини.LIVE/ Юлия Браславская

Рыбные круассаны

В прошлом году настоящим хитом на "Привозе" стали рулеты из нескольких видов рыбы, спровоцировавшие даже "битвы" в сети за звание вкуснейшего. В этом году Светлана Базаренко решила снова поразить своих клиентов, представив новинку — рыбные круассаны. Основой выступает нежная форель горячего копчения, а начинка сочетает в себе взрыв вкуса из морепродуктов и свежих овощей.

"В рыбку заворачивается мидия, оливка, кусок сыра. У нас они вакуумированы по две штучки, и они обойдутся где-то в 300-400 гривен, в зависимости от веса. Он очень хорошо режется. Да и, конечно, очень вкусный!" — подчеркивает продавщица.

Рыбные рулеты и круассаны на прилавке. Фото: Новини.LIVE/ Юлия Браславская

Светуля особенно советует обращать внимание на малосольную рыбу и шутит, что именно она секрет ее пухлых, привлекательных губ. Похоже, это не только вкусняшка для стола, но и особый рецепт красоты от звезды "Привоза".

"Если хотите такие красивые губки, как у меня, обязательно ешьте рыбку малосольную. И ешьте ее вечером. Но не забывайте выпить много воды, потому что эффект от рыбки будет не только на губах. Соблюдайте эти правила — и на утро будете богинями", — подшучивает звезда "Привоза".

Рождественский вечер

Идеальный праздник для королевы "Привоза" Светули — это время, проведенное в кругу семьи. Она признается, что почти весь год отдается работе, но как только на небе появляется первая звезда, бежит к маме на праздничный ужин. Там ее уже ждут рыба, колбасы, холодец и обязательный оливье — настоящий семейный вкус, без которого невозможно представить праздники.

"Я приезжаю к маме, а там уже накрытый стол. Всего понемножку: рыбка, холодец, пару салатов, гарнир — и хватит. И так каждый год, хотя пару раз такое бывало, что приезжала уже прям очень поздно, потому что было много работы", — говорит Светлана Базаренко.

Светуля об идеальном праздничном вечере. Фото: Новини.LIVE/ Юлия Браславская

Также Светуля с улыбкой признается, что из-за работы времени на подготовку праздничного стола дома совсем не хватает. Поэтому мама всегда готова со своими судочками — после семейного ужина женщина забирает с собой праздничные вкусности, чтобы продолжить уже дома.

"Я все люблю, что моя мама готовит. Больше всего борщ и ее фирменную шубу — вот это она мне всегда складывает с собой домой", — отмечает продавец.

Война продолжается

Светлана Базаренко заботится не только о праздничных столах своих клиентов, но и о тех, благодаря которым у нас есть возможность жить под мирным небом, — наших защитниках. Скромная в своих словах, она не любит хвастаться волонтерской деятельностью, но благодарности от военных говорят сами за себя. Светлана уверена: ребята на передовой ежедневно борются за свободу каждого из нас, поэтому их подвиг заслуживает искреннейшего уважения и поддержки от каждого украинца.

"Столько было случаев, когда ребята приходят сюда ко мне и говорят: мы понимаем, что можем сегодня не вернуться с позиций, а включаем ваши видео — и становится как-то спокойнее, появляется жажда жизни", — говорит Светуля.

Награды и благодарности от военных. Фото: Новини.LIVE/ Юлия Браславская

Кроме того, родной брат звезды соцсетей с первых дней войны встал на защиту нашей страны. Поэтому женщина пытается помочь и его бригаде, и другим военным, нуждающимся в помощи. Ведь каждый защитник должен как можно скорее вернуться домой.

"Мы Сашу всегда ждем домой, и будет большое счастье, если он приедет на праздники. Я очень переживаю, когда он не звонит. Я сразу иду в храм и молюсь. И на следующий день от него приходит сообщение. Это такое счастье, что его должна почувствовать каждая мама, женщина, сестра", — рассказывает продавщица рыбы.

Но если не удастся брату приехать домой, Светлана говорит, что обязательно передаст вкусности. Чтобы все его побратимы почувствовали хотя бы кусочек домашней заботы.

Победа в войне

Самое большое желание украинцев на праздники уже третий год остается неизменным — победа в войне. И Светлана Базаренко, как и все, не стала исключением. По ее словам, сейчас нам нужно работать с двойной силой, чтобы приблизить этот важный момент.

"Самое главное, чтобы мы в следующий год зашли с победой. А это нужно делать обязательно с правой ножки! Потому что наши мысли материальны: как мы себе надумали, так оно и будет. Хочу пожелать всем крепкого здоровья, мирного неба и чтобы все наши мальчики вернулись домой!" — заключает Светуля.

Люди выбирают товары на прилавках "Привоза". Фото: Новини.LIVE/ Юлия Браславская

Цены на праздничные деликатесы перед новогодними праздниками существенно выросли, но для украинцев всегда было характерно готовиться к праздникам с особым размахом. Поэтому на "Привозе" в последние дни настоящий аншлаг – к прилавкам стоят очереди, а места хватает только для самых преданных покупателей. Ведь, как говорится, как встретишь Новый год, так его и проведешь!

Напомним, мы писали о ценах на продукты на "Привозе" перед Новым годом.

Также в начале декабря среди украинцев вырос спрос на тепличные помидоры и огурцы. Цены рекордно выросли из-за нехватки отечественной продукции.