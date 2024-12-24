Ціни на "Привозі" перед Новим роком 2025: скільки коштує риба у Світулі

Покупці у черзі за рибою до Світулі. Фото: Новини.LIVE/ Юлія Браславська

Риба та морепродукти — без них одесити не уявляють святковий стіл, а тим більше Різдво та Новий рік. Хоча цього року всіма улюблена ікра і зросла в ціні, це зовсім не означає, що від неї відмовляться. Українці звикли до повних столів, і навіть війна не може цьому завадити.

Журналісти Новини.LIVE вирушили на головний ринок Одеси до його королеви — чарівної Світулі, щоб дізнатися вартість головних святкових смаколиків.

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Риба до святкового столу

На "Привозі" можна знайти майже все, що забажаєш. Для Світлани Базаренко цей ринок — більше, ніж просто робота. Це її другий дім, де вона віддає всю душу своїм клієнтам. І це недарма — вже з самого ранку біля її прилавка шикуються черги покупців, які знають: тільки у Світулі можна купити найсмачніші смаколики для святкового столу.

"В мене є і рибулька, і ікорка, і круасанчики з рулетами. Асортимент дуже великий. Та й з минулого року ціни зросли, але не дуже сильно, чесно скажу. Так люди потрошку й беруть. Ось, наприклад, горбуша малосольна дуже смачна і має найбільшу популярність в нас. Ну і ікра, куди ж без неї", — ділиться Світуля.

Продавчиня риби Світлана Базаренко. Фото: Новини.LIVE/ Юлія Браславська

Ціни на рибу та ікру:

Ікра горбуші — 700 грн за 100 г

Ікра кети — 800 грн за 100 г

Філе форелі — 850 грн/кг

Рибний круасан — 1 000 грн/кг

Рибний рулет — 1 600 грн/кг

Форель копчена — 1 700 грн/кг

Форель малосольна — 1 800 грн/кг

Масляна риба — 1 500 грн/кг

Банки з ікрою на прилавку. Фото: Новини.LIVE/ Юлія Браславська

Рибні круасани

Минулого року справжнім хітом на "Привозі" стали рулети з кількох видів риби, що спровокували навіть "битви" в мережі за звання найсмачнішого. Цього року Світлана Базаренко вирішила знову вразити своїх клієнтів, представивши новинку — рибні круасани. Основою виступає ніжна форель гарячого копчення, а начинка поєднує в собі вибух смаку з морепродуктів та свіжих овочів.

"В рибку загортається мідія, оливка, шматок сиру. В нас вони вакуумовані по дві штучки, і вони обійдуться десь в 300-400 гривень, дивлячись на вагу. Він дуже гарно ріжеться. Та і, звичайно, дуже смачний!" — наголошує продавчиня.

Рибні рулети та круасани на прилавку. Фото: Новини.LIVE/ Юлія Браславська

Світуля особливо радить звертати увагу на малосольну рибу, жартуючи, що саме вона є секретом її пухких, привабливих губ. Схоже, це не лише смакота для столу, а й особливий рецепт краси від зірки "Привозу".

"Якщо хочете такі гарні губки, як у мене, обовʼязково їжте рибку малосольну. І їжте її ввечері. Але не забувайте випити багато води, бо ефект від рибульки буде не лише на губах. Дотримуйтеся цих правил — і на ранок будете богинями", — піджартовує зірка "Привозу".

Різдвяний вечір

Ідеальне свято для королеви "Привоза" Світулі — це час, проведений у колі сім'ї. Вона зізнається, що майже весь рік віддається роботі, але як тільки на небі з’являється перша зірка, мчить до мами на святкову вечерю. Там її вже чекають риба, ковбаси, холодець і обов'язковий олів'є — справжній родинний смак, без якого неможливо уявити свята.

"Я приїжджаю до мами, а там вже накритий стіл. Всього потрошки: рибка, холодець, пару салатів, гарнір — та й досить. І так кожен рік, хоча пару разів таке бувало, що приїжджала вже прям дуже пізно, бо було багато роботи", — каже Світлана Базаренко.

Світуля про ідеальний святковий вечір. Фото: Новини.LIVE/ Юлія Браславська

Також Світуля з усмішкою зізнається, що через роботу часу на підготовку святкового столу вдома зовсім не вистачає. Тому мама завжди напоготові зі своїми судочками — після родинної вечері жінка забирає з собою святкові смаколики, щоб продовжити частування вже вдома.

"Я все люблю, що моя мама готує. Найбільше борщ та її фірмову шубу — ось це вона мені завжди складає з собою додому", — зазначає продавчиня.

Війна триває

Світлана Базаренко дбає не лише про святкові столи своїх клієнтів, але й про тих, завдяки кому ми маємо можливість жити під мирним небом — наших захисників. Скромна у своїх словах, вона не любить хвалитися волонтерською діяльністю, але подяки від військових говорять самі за себе. Світлана впевнена: хлопці на передовій щодня борються за свободу кожного з нас, тому їхній подвиг заслуговує на найщирішу повагу та підтримку від кожного українця.

"Стільки було випадків, коли хлопці приходять сюди до мене і кажуть: ми розуміємо, що можемо сьогодні не повернутися з позицій, а включаємо ваші відео — і стає якось спокійніше, зʼявляється жага до життя", — каже Світуля.

Нагороди та подяки від військових. Фото: Новини.LIVE/ Юлія Браславська

Крім того, рідний брат зірки соцмереж з перших днів війни став на захист нашої країни. Тож жінка намагається допомогти і його бригаді, й іншим військовим, які потребують допомоги. Адже кожен захисник має якомога швидше повернутися додому.

"Ми Сашу завжди чекаємо додому, і буде велике щастя, якщо він приїде на свята. Я дуже переживаю, коли він не дзвонить. Я одразу йду в храм і молюся. І наступного дня від нього приходить повідомлення. Це таке щастя, що його має відчувати кожна мама, жінка, сестра", — розповідає продавчиня риби.

Але якщо не вдасться братові приїхати додому, Світлана каже, що обовʼязково передасть смаколики. Щоб усі його побратими відчули хоча б шматочок домашньої турботи.

Перемога у війні

Найбільше бажання українців на свята вже третій рік поспіль залишається незмінним — швидка перемога у війні. І Світлана Базаренко, як і всі, не стала винятком. За її словами, зараз нам потрібно працювати з подвійною силою, аби наблизити цей важливий момент.

"Найголовніше, щоб ми в наступний рік зайшли з перемогою. А це потрібно робити обовʼязково з правої ніжки! Бо наші думки матеріальні: як ми собі надумали, так воно і буде. Хочу побажати всім міцного здоровʼя, мирного неба і щоб всі наші хлопчики повернулися додому!" — підсумовує Світуля.

Люди обирають товари на прилавках "Привоза". Фото: Новини.LIVE/ Юлія Браславська

Ціни на святкові делікатеси перед новорічними святами суттєво зросли, але для українців завжди було характерно готуватися до свят з особливим розмахом. Тому на "Привозі" останніми днями справжній аншлаг — до прилавків стоять черги, а місця вистачає тільки для найвідданіших покупців. Адже, як кажуть, як зустрінеш Новий рік, так його і проведеш!

Нагадаємо, ми писали про ціни на продукти на "Привозі" перед Новим роком.

Також на початку грудня серед українців зріс попит на тепличні помідори та огірки. Ціни рекордно зросли через нестачу вітчизняної продукції.