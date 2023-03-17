Разоблачили схему заработка на призывниках

В Одессе прошли следственные действия в Приморском и Суворовском территориальных центрах комплектации и социальной поддержки (ТЦК СП). Задержан бывший спецслужб.

Об этом "Думской" сообщил источник в прокуратуре.

Проведенные обыски учреждений провели сотрудники Николаевского главного управления полиции и управления Службы безопасности Украины.

Уголовное производство было открыто в связи с фактом подделки документов о непригодности граждан к военной службе, так называемых "белых билетов". По данным источника, схему наладил бывший сотрудник СБУ, служащий сейчас во рту охраны Приморского военкомата. Он получил "заказ" от одного человека, подосланного николаевскими полицейскими.

Стоимость услуг составила 8 тысяч долларов. Документы должны быть оформлены не в Приморском, а в Суворовском военкомате. Однако после предоставления документов в ТЦК СП немедленно посетили оперативники и следователи.

Задержанный бывший спецслужб должен быть отправлен в Николаев. Также есть вопросы к медикам, подписывающим выводы о непригодности граждан. Информатор сообщил, что визиты правоохранителей в ТЦК и СП города продолжатся.

Напомним, Командующий Сил обороны юга генерал-майор Андрей Ковальчук провел совещание по поводу резонансных ситуаций по вручению повесток в Одессе. Он строго осудил действия сотрудников военкоматов. Он заверил, что служебные проверки продолжаются.