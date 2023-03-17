Сенсаційне розслідування: пройшли обшуки у двох ТЦК СП Одеси
В Одесі відбулися слідчі дії в Приморському і Суворовському територіальних центрах комплектації та соціальної підтримки (ТЦК СП). Затримано колишнього спецслужбовця.
Про це "Думській" повідомило джерело в прокуратурі.
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Проведені обшуки установ здійснили співробітники Миколаївського головного управління поліції та управління Служби безпеки України.
Кримінальне провадження було відкрито у зв'язку з фактом підробки документів про непридатність громадян до військової служби, так званих "білих квитків". За даними джерела, схему налагодив колишній співробітник СБУ, який зараз служить у роті охорони Приморського військкомату. Він отримав "замовлення" від однієї людини, яку підіслали миколаївські поліціянти.
Вартість послуг становила 8 тисяч доларів. Документи мали бути оформлені не в Приморському, а в Суворовському військкоматі. Проте після надання документів до ТЦК СП негайно завітали оперативники та слідчі.
Затриманий колишній спецслужбіст має бути відправлений до Миколаєва. Також є питання до медиків, які підписували висновки про непридатність громадян. Інформатор повідомив, що візити правоохоронців до ТЦК і СП міста продовжаться.
Нагадаємо, Командувач Сил оборони півдня генерал-майор Андрій Ковальчук провів нараду з приводу резонансних ситуацій з врученням повісток в Одесі. Він суворо засудив дії співробітників військкоматів. Він запевнив, що службові перевірки тривають.