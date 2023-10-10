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Серия взрывов в Одесской области: регион отбивается от "шахедов"

10 октября 2023 00:08
обновлено: 00:29
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Серия взрывов в Одесской области сегодня 10 октября: атака продолжается
Дым поднимается после взрыва ночью. Фото: google.com
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Обстрел Одесской области российскими беспилотниками продолжается. Сегодня ночью, 10 октября, в регионе продолжают греметь взрывы.

Об этом сообщают социальные сети.

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Взрывы в Одесской области сегодня 10 октября

Обновлено 00:10. В Одесской области раздалась серия взрывов.

Взрывы в Одесской области
Источник: t.me/tv_freedom
В Одесской области взрывы
Источник: t.me/monitor_rus

Обновлено 00:16. Взрывы в Одесской области продолжают звучать. Продолжается боевая работа сил обороны.

Взрывы в Одессе
Источник: t.me/OdessaDumskayaNet

Мониторинговый канал "Николаевский Ванек" также сообщает, что в области работают силы ПВО.

Взрывы в Одессе
Источник: Источник: t.me/vanek_nikolaev

Обновлено 00:24. Покраснела также Запорожская область. Угроза удара БпЛА в Украине продолжается.

Карта воздушных тревог в Украине сегодня 10 октября
Воздушная тревога в Украине. Фото: alerts.in.ua

Напомним, что враг направил БпЛА на Одесскую область, в результате чего вчера вечером, 9 октября, в Одессе раздавались взрывы. Есть информация, что это результат работы ПВО.

Также мы писали, что вечером, 9 октября, россияне прибегли к атаке на Украину с помощью БпЛА. Так, в пригороде Николаева раздавались взрывы, работали силы ПВО по целям врага.

Добавим, что по областям Украины распространилась воздушная тревога в ночь на 10 октября. Кроме того, что на Украину летят запущенные врагом "шахеды", зафиксировали также угрозу применения авиационного вооружения.

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