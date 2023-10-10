Серія вибухів в Одеській області сьогодні 10 жовтня: атака триває

Дим підіймається після вибуху вночі. Фото: google.com

Обстріл Одеської області російськими безпілотниками триває. Сьогодні вночі, 10 жовтня, в регіоні продовжують гриміти вибухи.

Про це повідомляють соціальні мережі.

Читайте також:

Вибухи в Одеській області сьогодні 10 жовтня

Оновлено 00:10. В Одеській області пролунала серія вибухів.

Джерело: t.me/tv_freedom

Джерело: t.me/monitor_ukr

Оновлено 00:16. Вибухи в Одеській області продовжують звучати. Триває бойова робота Сил оборони.

Джерело: t.me/OdessaDumskayaNet

Моніторинговий канал "Николаевский Ванек" також повідомляє, що в області працюють сили ППО.

Джерело: Джерело: t.me/vanek_nikolaev

Оновлено 00:24. Почервоніла також Запорізька область. Загроза удару БпЛА в Україні триває.

Повітряна тривога в Україні. Фото: alerts.in.ua

Нагадаємо, що ворог спрямував БпЛА на Одещину, внаслідок чого вчора ввечері, 9 жовтня, в Одесі лунали вибухи. Є інформація, що це результат роботи ППО.

Також ми писали, що ввечері, 9 жовтня, росіяни вдалися до атаки на Україну за допомогою БпЛА. Так, в передмісті Миколаєва лунали вибухи, працювали сили ППО по цілях ворога.

Додамо, що областями України поширилась повітряна тривога проти ночі 10 жовтня. Окрім того, що на Україну летять запущені ворогом "шахеди", зафіксували також загрозу застосування авіаційного озброєння.