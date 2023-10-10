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Серія вибухів в Одеській області: регіон відбивається від "шахедів"

10 жовтня 2023 00:08
оновлено: 00:29
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
Серія вибухів в Одеській області сьогодні 10 жовтня: атака триває
Дим підіймається після вибуху вночі. Фото: google.com
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Обстріл Одеської області російськими безпілотниками триває. Сьогодні вночі, 10 жовтня, в регіоні продовжують гриміти вибухи.

Про це повідомляють соціальні мережі.

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Вибухи в Одеській області сьогодні 10 жовтня

Оновлено 00:10. В Одеській області пролунала серія вибухів. 

Вибухи в Одеській області
Джерело: t.me/tv_freedom
В Одеській області вибухи
Джерело: t.me/monitor_ukr

Оновлено 00:16. Вибухи в Одеській області продовжують звучати. Триває бойова робота Сил оборони.

 

Вибухи в Одесі
Джерело: t.me/OdessaDumskayaNet

Моніторинговий канал "Николаевский Ванек" також повідомляє, що в області працюють сили ППО.

Вибухи в Одесі
Джерело: Джерело: t.me/vanek_nikolaev

Оновлено 00:24. Почервоніла також Запорізька область. Загроза удару БпЛА в Україні триває.

Мапа повітряних тривог в Україні сьогодні 10 жовтня
Повітряна тривога в Україні. Фото: alerts.in.ua

Нагадаємо, що ворог спрямував БпЛА на Одещину, внаслідок чого вчора ввечері, 9 жовтня, в Одесі лунали вибухи. Є інформація, що це результат роботи ППО.

Також ми писали, що ввечері, 9 жовтня, росіяни вдалися до атаки на Україну за допомогою БпЛА. Так, в передмісті Миколаєва лунали вибухи, працювали сили ППО по цілях ворога.

Додамо, що областями України поширилась повітряна тривога проти ночі 10 жовтня. Окрім того, що на Україну летять запущені ворогом "шахеди", зафіксували також загрозу застосування авіаційного озброєння.

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