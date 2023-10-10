Серія вибухів в Одеській області сьогодні 10 жовтня: атака триває

Серія вибухів в Одеській області: регіон відбивається від "шахедів"
Обстріл Одеської області російськими безпілотниками триває. Сьогодні вночі, 10 жовтня, в регіоні продовжують гриміти вибухи.
Про це повідомляють соціальні мережі.
Вибухи в Одеській області сьогодні 10 жовтня
Оновлено 00:10. В Одеській області пролунала серія вибухів.
Оновлено 00:16. Вибухи в Одеській області продовжують звучати. Триває бойова робота Сил оборони.
Моніторинговий канал "Николаевский Ванек" також повідомляє, що в області працюють сили ППО.
Оновлено 00:24. Почервоніла також Запорізька область. Загроза удару БпЛА в Україні триває.
Нагадаємо, що ворог спрямував БпЛА на Одещину, внаслідок чого вчора ввечері, 9 жовтня, в Одесі лунали вибухи. Є інформація, що це результат роботи ППО.
Також ми писали, що ввечері, 9 жовтня, росіяни вдалися до атаки на Україну за допомогою БпЛА. Так, в передмісті Миколаєва лунали вибухи, працювали сили ППО по цілях ворога.
Додамо, що областями України поширилась повітряна тривога проти ночі 10 жовтня. Окрім того, що на Україну летять запущені ворогом "шахеди", зафіксували також загрозу застосування авіаційного озброєння.