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Сезон ОРВИ и гриппа: в Одессе растет количество больных

20 февраля 2023 17:30
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Сезон ОРВИ и гриппа: в Одессе растет количество больных
Чувствуешь себя плохо — сиди дома
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

За прошедшую неделю заболеваемость ОРВИ и гриппом в Одессе увеличилась по сравнению с предыдущей неделей. В то же время, стало больше и случаев госпитализации.

Об этом сообщает "Одесский областной центр контроля и профилактики болезней МЗ Украины".

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Общий уровень заболеваемости по сравнению с предыдущей неделей незначительно вырос на 1,2%. Чаще новые случаи подтверждали именно у взрослого населения, среди детей отмечалось снижение заболеваемости.

Что касается заболеваемости по районам области, то самый высокий ее уровень с превышением областного показателя регистрировался в Болградском (479,7), Раздельнянском (407,4) и Б.Днестровском (399,6) районах.

По мониторингу вирусологических исследований наблюдается одновременная циркуляция вирусов гриппа типа А и вирусов негриппозной природы (парагрипп, аденовирус, риновирус и т.п.).

Симптомы гриппа

Обычно симптомы гриппа появляются внезапно. Чаще всего это:

  • резкое повышение температуры тела (более 38°С),
  • головные боли, боли в мышцах, боли в горле,
  • кашель,
  • насморк.

Советы Минздрава: как уберечься от гриппа

1. Вакцинируйтесь

Лучший способ уберечься от гриппа — ежегодная вакцинация. Вакцинироваться против гриппа не поздно в течение всего сезона гриппа. Вакцину можно приобрести в аптеке.

2. Мойте руки и не прикасайтесь к лицу

Глаза, рот и нос для микробов являются чем-то вроде входной двери. На руках очень много микробов, и, касаясь руками лица, вы увеличиваете шансы микробов попасть в организм.

Частое мытье рук поможет защититься от микробов. Если рядом нет воды и мыла, используйте спреи для рук на спиртовой основе.

3. Соблюдайте чистоту

Тщательно очистите и продезинфицируйте поверхности, к которым часто прикасаетесь дома, на работе или в учебных заведениях. Старайтесь, чтобы помещение периодически проветривалось. Это особенно важно, если в помещении находится больной.

4. Развивайте полезные привычки

Следите за достаточным количеством сна, будьте физически активными, избегайте стресса, пейте много воды и питайтесь питательной пищей.

5. Держите дистанцию

Напомним, напитки оказывают большое влияние на состояние мозга. Поэтому важно следить за тем, что вы пьете каждый день. Одесские медики назвали шесть самых плохих для здоровья мозга напитков.

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