Сезон ГРВІ та грипу: в Одесі зростає кількість хворих

Відчуваєш себе погано — сиди вдома

За минулий тиждень захворюваність на ГРВІ та грип в Одесі збільшилась порівняно з попереднім тижнем. Водночас стало більше й випадків госпіталізації.

Про це повідомляє "Одеський обласний центр контролю та профілактики хвороб МОЗ України".

Загальний рівень захворюваності, порівняно з попереднім тижнем, незначно зріс на 1,2%. Частіше нові випадки підтверджували саме у дорослого населення, водночас серед дітей відмічалось зниження захворюваності.

Що стосується захворюваності по районах області, то найвищий її рівень з перевищенням обласного показника реєструвався в Болградському (479,7), Роздільнянському (407,4) та Б.Дністровському (399,6) районах.

За моніторингом вірусологічних досліджень, спостерігається одночасна циркуляція вірусів грипу типу А та вірусів негрипозної природи (парагрип, аденовірус, риновірус тощо).

Симптоми грипу

Зазвичай симптоми грипу з’являються раптово. Найчастіше це:

різке підвищення температури тіла (понад 38°С),

головний біль, біль у м'язах, біль у горлі,

кашель,

нежить.

Поради МОЗ: як вберегтися від грипу

1. Вакцинуйтеся

Найкращий спосіб вберегтися від грипу — щорічна вакцинація. Вакцинуватися проти грипу не пізно упродовж усього сезону грипу. Вакцини можна придбати в аптеці.

2. Мийте руки й не торкайтеся обличчя

Очі, рот та ніс для мікробів є чимось на кшталт вхідних дверей. На руках дуже багато мікробів, тож торкаючись руками обличчя, ви збільшуєте шанси мікробів потрапити в організм.

Часте миття рук допоможе захиститися від мікробів. Якщо поруч немає води та мила, використовуйте спреї для рук на спиртовій основі.

3. Дотримуйтеся чистоти

Ретельно очистіть та продезінфікуйте поверхні, до яких часто торкаєтеся вдома, на роботі або в навчальних закладах. Дбайте, щоби приміщення періодично провітрювалось. Це особливо важливо, якщо в приміщенні перебуває хворий.

4. Розвивайте корисні звички

Стежте за достатньою кількістю сну, будьте фізично активними, уникайте стресу, пийте багато води та харчуйтеся поживною їжею.

5. Тримайте дистанцію

Нагадаємо, напої дуже впливають на стан мозку. Тому важливо стежити за тим, що ви п’єте щодня. Одеські медики назвали шість найгірших для здоров’я мозку напоїв.