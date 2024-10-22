В Одесской области мужчина попал в реанимацию из-за грибов

Грибы в корзине. Фото: ООЦЕМДтаМК

За последние пять дней в Одесской области четыре человека отравились грибами. Состояние одного из пострадавших — 74-летнего мужчину — медики называют очень тяжелым.

Об этом сообщили в Центре экстренной медицинской помощи и медицины катастроф Одесской области.

Читайте также:

Жертвы отравлений

По словам медиков, неизвестными грибами отравился житель села Мирное. Его госпитализировали сразу в реанимационное отделение. Также в медучреждение попала 72-летняя женщина из Татарбунарской громады. Ее состояние врачи определили как средней тяжести.

Всего в октябре в Одесской области грибами отравились 11 человек, в том числе один ребенок.

Какие грибы нельзя собирать

старые, перезрелые или очень молодые;

растущие у дорог, промышленных объектов, свалок, в загрязненных местах;

те, что выглядят подозрительно или вы сомневаетесь в их съедобности.

Также не стоит собирать грибы в засушливую погоду. При отравлении следует немедленно обращаться к врачу.

Раньше мы рассказывали, как уберечься от отравления дикорастущими грибами. Также мы писали, что в Украине повысили штрафы за незаконный сбор грибов, орехов и ягод.