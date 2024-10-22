На Одещині чоловік потрапив до реанімації через гриби

Гриби у кошику. Фото: ООЦЕМДтаМК

За останні п'ять днів в Одеській області чотири людини отруїлися грибами. Стан одного з постраждалих — 74-річного чоловіка — медики називають дуже тяжким.

Про це повідомили у Центрі екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Одеської області.

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Жертви отруєнь

За словами медиків, невідомими грибами отруївся мешканець села Мирне. Його госпіталізували одразу до реанімаційного відділення. Також до медзакладу потрапила 72-річна жінка з Татарбунарської громади. Її стан лікарі визначили як середньої тяжкості.

Загалом у жовтні на Одещині грибами отруїлися 11 людей, у тому числі одна дитина.

Які гриби не можна збирати

старі, перезрілі чи дуже молоді;

ті, що ростуть біля доріг, промислових об'єктів, сміттєзвалищ, у забруднених місцях;

ті, що виглядають підозріло або ви сумніваєтеся в їхній їстівності.

Також не варто збирати гриби у посушливу погоду. У разі отруєння слід негайно звертатися до лікаря.

Раніше ми розповідали, як вберегтися від отруєння дикорослими грибами. Також ми писали, що в Україні підвищили штрафи за незаконний збір грибів, горіхів і ягід.