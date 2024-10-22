На Одещині чоловік потрапив до реанімації через гриби

Сезон отруєння грибами на Одещині відкрито — скільки вже жертв
За останні п'ять днів в Одеській області чотири людини отруїлися грибами. Стан одного з постраждалих — 74-річного чоловіка — медики називають дуже тяжким.
Про це повідомили у Центрі екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Одеської області.
Жертви отруєнь
За словами медиків, невідомими грибами отруївся мешканець села Мирне. Його госпіталізували одразу до реанімаційного відділення. Також до медзакладу потрапила 72-річна жінка з Татарбунарської громади. Її стан лікарі визначили як середньої тяжкості.
Загалом у жовтні на Одещині грибами отруїлися 11 людей, у тому числі одна дитина.
Які гриби не можна збирати
- старі, перезрілі чи дуже молоді;
- ті, що ростуть біля доріг, промислових об'єктів, сміттєзвалищ, у забруднених місцях;
- ті, що виглядають підозріло або ви сумніваєтеся в їхній їстівності.
Також не варто збирати гриби у посушливу погоду. У разі отруєння слід негайно звертатися до лікаря.
Раніше ми розповідали, як вберегтися від отруєння дикорослими грибами. Також ми писали, що в Україні підвищили штрафи за незаконний збір грибів, горіхів і ягід.
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