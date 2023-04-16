Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Главная arrow Одесса arrow Спортсменки из Одесчины завоевали серебро на чемпионате Украины по фехтованию arrow

Спортсменки из Одесчины завоевали серебро на чемпионате Украины по фехтованию

16 апреля 2023 18:00
4349855e-4cc7-4784-c7a5-bcf267c5d400 - Беженар Татьяна
Беженар Татьяна
журналист
Саблестки из Одесщины завоевали серебро на чемпионате Украины по фехтованию
Команда одесских саблисток. Фото: Отделение Национального олимпийского комитета Украины в Одесской области
4349855e-4cc7-4784-c7a5-bcf267c5d400 - Беженар Татьяна
Беженар Татьяна
журналист

Спортсменки из Одесчины заняли второе место в командном соревновании на чемпионате Украины по фехтованию на саблях, который прошел в столице. В финале они уступили саблисткам из Киева во главе с олимпийской чемпионкой Ольгой Харлан.

Об этом сообщили в отделении НОК в Одесской области.

Читайте также:

В финале саблистки Одесской сборной уступили команде из Киева (37:45), которую представляла двукратная призерша Олимпийских игр Ольга Харлан.

В полуфинале спортсменки из Одесской области одолели соперниц из Николаева.

В составе команды медали завоевали Алина Комащук, Елена Кровацкая, Анна Суворова и Валерия Моренец-Кубанская.

Отметим, ранее одесские саблисты-мужчины завоевали золотую и серебряную медали национальных соревнований.

Напомним, в период со 2 по 9 апреля 2023 г. в городе Хмельницкий состоялся отборочный чемпионат Украины по боксу среди юниоров и юниорок. В соревнованиях приняли участие 369 спортсменов из всех областей Украины. Одесскому боксеру удалось добыть в борьбе призовое место в соревнованиях.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

15:46 Каменских впервые прокомментировала развод с Потапом: рэпер не стал молчать

13:06 В Институте демографии сообщили, что Украина находится на грани смены этнического состава нации

12:45 Когда сажать картошку в апреле 2023 года: лучшие даты и важные нюансы

23:13 Курс изменится: что будет с долларом перед Пасхой

17:31 Усик с женой покинули Украину: опубликован прощальный снимок

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

11:45 Мудрик может уйти из "Челси": на украинца претендуют два клуба

15:25 Только одна категория: кто из украинцев может отказаться от повестки на улице

13:36 Какие денежные выплаты гарантирует государство военным после демобилизации в 2023 году: список

06:23 20 тыс. гривен к пенсии: кому из пенсионеров могут доплатить такую сумму

09:52 Число ликвидированных оккупантов приближается к 180 тысячам: Генштаб обнародовал новую статистику

Актуальное по теме

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB