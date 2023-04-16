Саблестки из Одесщины завоевали серебро на чемпионате Украины по фехтованию

Команда одесских саблисток. Фото: Отделение Национального олимпийского комитета Украины в Одесской области

Спортсменки из Одесчины заняли второе место в командном соревновании на чемпионате Украины по фехтованию на саблях, который прошел в столице. В финале они уступили саблисткам из Киева во главе с олимпийской чемпионкой Ольгой Харлан.

Об этом сообщили в отделении НОК в Одесской области.

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В финале саблистки Одесской сборной уступили команде из Киева (37:45), которую представляла двукратная призерша Олимпийских игр Ольга Харлан.

В полуфинале спортсменки из Одесской области одолели соперниц из Николаева.

В составе команды медали завоевали Алина Комащук, Елена Кровацкая, Анна Суворова и Валерия Моренец-Кубанская.

Отметим, ранее одесские саблисты-мужчины завоевали золотую и серебряную медали национальных соревнований.

Напомним, в период со 2 по 9 апреля 2023 г. в городе Хмельницкий состоялся отборочный чемпионат Украины по боксу среди юниоров и юниорок. В соревнованиях приняли участие 369 спортсменов из всех областей Украины. Одесскому боксеру удалось добыть в борьбе призовое место в соревнованиях.