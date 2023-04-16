Шаблістки з Одещини вибороли срібло на чемпіонаті України з фехтування

Команда одеських шаблісток. Фото: Відділення Національного олімпійського комітету України в Одеській області

Спортсменки з Одещини посіли друге місце у командному змаганні на чемпіонаті України з фехтування на шаблях, який пройшов у столиці. У фіналі вони поступились шаблісткам з Києва на чолі з олімпійською чемпіонкою Ольгою Харлан.

Про що повідомили у відділенні НОК в Одеській області.

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У фіналі шаблістки Одеської збірної поступились команді з Києва (37:45), яку представляла дворазова призерка Олімпійських ігор Ольга Харлан.

У півфіналі спортсменки з Одещини здолали суперниць з Миколаєва.

У складі команди медалі здобули Аліна Комащук, Олена Кравацька, Анна Суворова та Валерія Моренець-Кубанська.

Зазначимо, раніше одеські шаблісти-чоловіки завоювали золоту та срібну медалі національних змагань.

Нагадаємо, у період з 2 по 9 квітня 2023 року в місті Хмельницький відбувся відбірковий чемпіонат України з боксу серед юніорів та юніорок. У змаганнях взяли участь 369 спортсменів зі всіх областей України. Одеському боксеру вдалось вибороти призове місце в змаганнях.