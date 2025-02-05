Одесский горсовет выделит 337 миллионов на армию.

Еще 211 миллионов одесские депутаты направят на ВСУ — детали
Одесские депутаты приняли изменения в бюджете на этот год увеличив финансирование на армию со 126 миллионов гривен до 337. Деньги удалось найти в результате перераспределения между другими программами.
Об этом стало известно во время сессий Одесского городского совета.
Перераспределение средств
Депутаты планировали выделить на армию 126 миллионов гривен, но сегодня было принято решение увеличить эту сумму еще на 211 миллионов. Однако некоторые программы будут финансировать меньше, в частности это касается ТРО. Как выяснилось, это подразделение сегодня не выполняет свои функции, поэтому и нет запроса о расходовании средств.
Деньги на ВСУ
Один миллиард 400 миллионов гривен выделили в прошлом году из городского бюджета на обороноспособность. Но только 80% из этой суммы были потрачены. В частности на программы "Безопасный город Одесса", ТРО, и другие мероприятия гражданской защиты.
"Прошлый год мы заложили больше средств на департамент муниципальной безопасности программа территориальной обороны, где была закупка оборудования. В связи с тем, что это подразделение сегодня не выполняет свои функции и нет запроса по финансированию, поэтому мы и не увеличивали финансирование ", — отметил директор департамента финансов Андрей Зарицкий.
Кроме того, выяснилось, что некоторые воинские части и другие получатели средств не всегда вовремя предоставляют отчеты по использованию денег.
Напомню, недавно мы писали об утреннем митинге под мэрией. А также о том почему Одесса осталась без мусороперерабатывающего завода.
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