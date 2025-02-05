Одесский горсовет выделит 337 миллионов на армию.

Военные перед флагом. Фото иллюстративное: shutterstock.com

Одесские депутаты приняли изменения в бюджете на этот год увеличив финансирование на армию со 126 миллионов гривен до 337. Деньги удалось найти в результате перераспределения между другими программами.

Об этом стало известно во время сессий Одесского городского совета.

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Перераспределение средств

Депутаты планировали выделить на армию 126 миллионов гривен, но сегодня было принято решение увеличить эту сумму еще на 211 миллионов. Однако некоторые программы будут финансировать меньше, в частности это касается ТРО. Как выяснилось, это подразделение сегодня не выполняет свои функции, поэтому и нет запроса о расходовании средств.

Деньги на ВСУ

Один миллиард 400 миллионов гривен выделили в прошлом году из городского бюджета на обороноспособность. Но только 80% из этой суммы были потрачены. В частности на программы "Безопасный город Одесса", ТРО, и другие мероприятия гражданской защиты.

"Прошлый год мы заложили больше средств на департамент муниципальной безопасности программа территориальной обороны, где была закупка оборудования. В связи с тем, что это подразделение сегодня не выполняет свои функции и нет запроса по финансированию, поэтому мы и не увеличивали финансирование ", — отметил директор департамента финансов Андрей Зарицкий.

Кроме того, выяснилось, что некоторые воинские части и другие получатели средств не всегда вовремя предоставляют отчеты по использованию денег.

Напомню, недавно мы писали об утреннем митинге под мэрией. А также о том почему Одесса осталась без мусороперерабатывающего завода.