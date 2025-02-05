Одеська міськрада виділить 337 мільйонів на армію.

Військові перед флагом. Фото ілюстративне: shutterstock.com

Одеські депутати ухвалили зміни у бюджеті на цей рік збільшивши фінансування на армію зі 126 мільйонів гривень до 337. Гроші вдалося знайти внаслідок перерозподілу між іншими програмами.

Про це стало відомо під час сесій Одеської міської ради.

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Перерозподіл коштів

Депутати планували виділити на армію 126 мільйонів гривень, але сьогодні було ухвалено рішення збільшити цю суму ще на 211 мільйонів. Проте деякі програми будуть фінансувати менше, зокрема це стосується ТРО. Як з'ясувалось, цей підрозділ сьогодні не виконує свої функції, тому й немає запиту щодо витрати коштів.

Гроші на ЗСУ

Один мільярд 400 мільйонів гривень виділили минулого року з міського бюджету на обороноздатність. Але тільки 80% з цієї суми були витрачено. Зокрема на програми "Безпечне місто Одеса", ТРО, та інші заходи цивільного захисту.

"Минулий рік ми заклали більше коштів на департамент муніципальної безпеки програма територіальної оборони, де була закупівля обладнання. У зв’язку з тим що цей підрозділ сьогодні не виконує свої функції і немає запиту щодо фінансування, тому ми і не збільшували фінансування" — зазначив директор департаменту фінансів Андрій Зарицький.

Крім того, з'ясувалось, що деякі військові частини та інші отримувачі коштів не завжди вчасно надають звіти щодо використання грошей.

Нагадаю, нещодавно ми писали про ранковий мітинг під мерією. А також про те чому Одеса лишилася без сміттєпереробного заводу.