Плановые ремонтные работы в Одессе 17 ноября: временные отключения электроэнергии и текущие графики отключений

Специалисты проверяют энергооборудование. Фото иллюстративное: ДТЭК

Сегодня, в понедельник, 17 ноября, в Одессе временно приостановили подачу электроэнергии в связи с проведением запланированных ремонтных мероприятий. Кроме того, в городе все еще действуют почасовые графики отключений электроснабжения. Энергетические специалисты активно устраняют последствия повреждений, вызванных недавними ракетными атаками, прилагая максимум усилий для оперативного восстановления надежного энергообеспечения.

Об этом сообщили на официальном канале города.

Где нет света в Одессе

Из-за запланированных ремонтных работ света сегодня не будет по следующим адресам:

Южный РЭС:

Абрикосовая,

Дубовая Роща, 30-57,

Эдуардса Бориса, 28-40/В,

Лыгинская,

Равенства, 1-195,

переулок Абрикосовый, 1-29,

переулок Равенства, 92,

дорога Фонтанская, 106/37, 106/40,

переулок Майский, 6, 7, 7Г/КОРП.4, 8, 8/КОРП.1, 8/КОРП.2, 8/КОРП.3,

Дачная,

Айвазовского, 34,

Рыбальская, 20,

переулки 1-й, 2-й Равенства,

Львовская,

Сумская,

Елочная, 2-38а,

переулок 2-й Дачный,

переулок Львовский, 2,

Ахматовой,

Д. Бурлюка,

Хрустальный, 1,

переулок Делоне Сони,

переулок Летний, 5,

переулок Ровный, 1-11/б,

Елочная,

переулок Львовский,

Ак. Королева, 1, 1А, 3, 5/1,

Инглези, 5.

Работы до 17:00.

Северный РЭС

Викандера и Ларсена,

Домбровская, 17, 19, 21, 36, 38, 38А, 40, 40А, 46,

Жевахова, 5,

Закарпатская, 28/а,

Железнодорожная,

Лиманная,

Лузановская, 21-51,

Балтская дорога, 153,

дорога Николаевская,

переулок 11-й, 12-й, Черноморский,

переулок 1-й, 3-й, Локомотивный,

переулок 1-й, 2-й Лузановский,

переулок 1-й, 2-й, 3-й, 4-й, 5-й, 6-й, 7-й Соляной,

переулок 2-й, 3-й Локомотивный,

переулок 3-й Железнодорожный,

переулок 9-й Черноморский, 2, 4, 4/2,

переулок Лиманный, 3-19.

Работы до 17:00.

Графики света

Кроме того, сегодня, 17 ноября, с 00:00 до 23:59 запланированы почасовые отключения электроэнергии на 2-4 очередей из-за последствий ракетно-дроновых атак. Время и продолжительность отключений могут корректироваться. Отключения будут происходить по следующему графику:

Время отключений света для групп от 1.1 до 3.2. Фото: ДТЭК

Время отключений света для групп от 4.1 до 6.2. Фото: ДТЭК

Куда обращаться в случае отключения света

Если возникает отключение электроэнергии, рекомендуется сначала проверить на официальном сайте компании, уже зарегистрирована авария по вашему адресу. Если нет, то можно сообщить об отсутствии света удобным способом:

в личные сообщения на Facebook ДТЭК Одесские электросети;

в разделе "Отсутствует электроэнергия?" на сайте;

позвонив в колл-центр по номерам +38 (068/095/073) 750 90 90 90 (мобильный) или +38 (048) 705 90 90 90 (стационарный). Обращаем ваше внимание, что из-за большого количества звонков линии колл-центра могут быть перегружены.

</</</