Когда будут отключать свет в Одессе 17 ноября

Дом в Одессе без света. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

Энергосистема до сих пор оправляется после российских ракетно-дронных ударов, поэтому режим экономии продолжается пока идут ремонтные работы. В понедельник, 17 ноября, как и в большинстве регионов Украины в Одессе и области, будут действовать почасовые отключения света — от 2 до 4 очередей одновременно.

Об этом сообщили на официальном сайте Укрэнерго.

Реклама

Читайте также:

Графики отключения света в Одессе

Стабилизационные отключения света в Одессе будут применяться ко всем группам. Проверить, к которой принадлежит ваш дом и когда не будет электроэнергии, можно на сайте оператора системы распределения.

Экстренные отключения света

Отметим, что из-за тяжелой ситуации в энергосистеме в регионе могут ввести аварийные отключения света. Во время экстренных отключений света стандартные графики, опубликованные на официальном сайте, не действуют, поэтому жителям советуют экономно использовать электроэнергию.

Где узнать графики

В ДТЭК напоминают, что если ситуация изменится, об отключении сообщат заранее. Проверить, к какой группе принадлежит ваш дом, можно на сайте оператора системы распределения. Там будут доступны графики, если ограничения все же введут.

Как узнать время восстановления электроэнергии

Узнать, когда появится свет, можно несколькими способами:

сайта ДТЭК Одесские электросети (раздел "Отсутствует электроэнергия?");

чат-бота в Telegram;

личных сообщений в Facebook;

подать заявку на сайте ДТЭК.

Напомним, сегодня из-за ремонтно-аварийных работ некоторые одесситы провели день без света и воды. Также мы писали, что днем временно отменяли графики отключения света в Одессе..