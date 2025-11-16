Видео
Видео

В Одессе временно отменили отключение света — когда вернут

Ua ru
Дата публикации 16 ноября 2025 12:40
обновлено: 12:35
Отмена отключений света в Одессе 16 ноября
Энергетик переключает автоматы. Фото иллюстративное: freepik

Стабилизационные отключения электроэнергии в Одессе приостановили до 16:00. После этого город снова вернется к графикам. Одесситов просят экономить свет, чтобы избежать экстренных отключений.

Об этом в воскресенье, 16 ноября, сообщили на сайте Одесского городского совета.

Читайте также:

В Одессе отменили графики отключения света

"По приказу НЭК Укрэнерго 16 ноября стабилизационные отключения отменены до 16:00. Затем ДТЭК вернется к отключениям по графикам", — написали в горсовете.

Там также отметили, что даже короткое "окно" без обесточиваний не означает, что ситуация стабильна, поэтому важно поддерживать экономное потребление.

Энергетики призывают одесситов:

  • выключать лишние приборы;
  • не включать мощную технику одновременно;
  • пользоваться электроустройствами в часы наименьшей нагрузки;
  • учитывать графики и следить за официальными обновлениями.

Ведь умеренное потребление может помочь городу избежать экстренных отключений, которые могут быть применены в случае критического падения резервов в сети.

Как узнать время восстановления электроэнергии

Узнать, когда появится свет, можно несколькими способами:

  • сайта ДТЭК Одесские электросети (раздел "Отсутствует электроэнергия?");
  • чат-бота в Telegram;
  • личных сообщений в Facebook;
  • подать заявку на сайте ДТЭК.

Напомним, сегодня часть Одессы осталась без воды и электричества из-за плановых ремонтных работ. Также мы писали, что ночью под российский удар попали энергетические объекты, в частности солнечная электростанция в Одесской области.

