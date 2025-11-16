Отмена отключений света в Одессе 16 ноября

Энергетик переключает автоматы. Фото иллюстративное: freepik

Стабилизационные отключения электроэнергии в Одессе приостановили до 16:00. После этого город снова вернется к графикам. Одесситов просят экономить свет, чтобы избежать экстренных отключений.

Об этом в воскресенье, 16 ноября, сообщили на сайте Одесского городского совета.

"По приказу НЭК Укрэнерго 16 ноября стабилизационные отключения отменены до 16:00. Затем ДТЭК вернется к отключениям по графикам", — написали в горсовете.

Там также отметили, что даже короткое "окно" без обесточиваний не означает, что ситуация стабильна, поэтому важно поддерживать экономное потребление.

Энергетики призывают одесситов:

выключать лишние приборы;

не включать мощную технику одновременно;

пользоваться электроустройствами в часы наименьшей нагрузки;

учитывать графики и следить за официальными обновлениями.

Ведь умеренное потребление может помочь городу избежать экстренных отключений, которые могут быть применены в случае критического падения резервов в сети.

Как узнать время восстановления электроэнергии

Узнать, когда появится свет, можно несколькими способами:

сайта ДТЭК Одесские электросети (раздел "Отсутствует электроэнергия?");

чат-бота в Telegram;

личных сообщений в Facebook;

подать заявку на сайте ДТЭК.

Напомним, сегодня часть Одессы осталась без воды и электричества из-за плановых ремонтных работ. Также мы писали, что ночью под российский удар попали энергетические объекты, в частности солнечная электростанция в Одесской области.