График отключений света в Одессе на 16 ноября

Дом в Одессе без света. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

Из-за последствий массированных российских ракетно-дронных атак на энергообъекты Украины энергосистема работает на пределе. Поэтому завтра, 16 ноября, в большинстве регионов Украины, в том числе и в Одессе и области вводят почасовые отключения света объемом от 1 до 3,5 очереди одновременно.

Об этом сообщили на официальном сайте Укрэнерго.

Графики отключения света в Одессе

На 16 ноября для Одесской области снова вводят почасовые отключения света. По данным компании ДТЭК они будут касаться всех групп с 1.1 по 6.2.

Экстренные отключения света

Отметим, что из-за тяжелой ситуации в энергосистеме в регионе могут ввести аварийные отключения света. Во время экстренных отключений света стандартные графики, опубликованные на официальном сайте, не действуют, поэтому жителям советуют экономно использовать электроэнергию.

Где узнать графики

В ДТЭК напоминают, что если ситуация изменится, об отключении сообщат заранее. Проверить, к какой группе принадлежит ваш дом, можно на сайте оператора системы распределения. Там будут доступны графики, если ограничения все же введут.

Как узнать время восстановления электроэнергии

Узнать, когда появится свет, можно несколькими способами:

сайта ДТЭК Одесские электросети (раздел "Отсутствует электроэнергия?");

чат-бота в Telegram;

личных сообщений в Facebook;

подать заявку на сайте ДТЭК.

