Графік вимкнень світла в Одесі на 16 листопада

Будинок в Одесі без світла. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

Через наслідки масованих російських ракетно-дронових атак на енергооб’єкти України енергосистема працює на межі. Тому завтра, 16 листопада, в більшості регіонів України у тому числі й Одесі та області вводять погодинні вимкнення світла обсягом від 1 до 3,5 черг одночасно.

Про це повідомили на офіційному сайті Укренерго.

Графіки відключення світла в Одесі

На 16 листопада для Одещини знову запроваджують погодинні відключення світла. За даними компанії ДТЕК вони стосуватимуться до всіх груп з 1.1 до 6.2.

Екстрені відключення світла

Зазначимо, що через важку ситуацію в енергосистемі в регіоні можуть ввести аварійні відключення світла. Під час екстрених вимкнень світла стандартні графіки, опубліковані на офіційному сайті, не діють, тому жителям радять економно використовувати електроенергію.

Де дізнатися графіки

У ДТЕК нагадують, що якщо ситуація зміниться, про відключення повідомлять заздалегідь. Перевірити, до якої групи належить ваш будинок, можна на сайті оператора системи розподілу. Там будуть доступні графіки, якщо обмеження все ж введуть.

Як дізнатися час відновлення електроенергії

Дізнатися, коли з’явиться світло, можна кількома способами:

сайту ДТЕК Одеські електромережі (розділ "Відсутня електроенергія?");

чат-бота у Telegram;

приватних повідомлень у Facebook;

подати заявку на сайті ДТЕК.

Нагадаємо, у грудні тариф на тепло в Одесі можуть підняти, щоб покрити фактичні витрати комунального підприємства. Також ми писали, про ціни на проїзд в громадському транспорті в Одесі.