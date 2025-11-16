Видео
Главная Одесса Одесса сегодня без воды и света — известно адреса отключений

Одесса сегодня без воды и света — известно адреса отключений

Ua ru
Дата публикации 16 ноября 2025 11:36
обновлено: 11:24
Отключение воды и света в Одессе 16 ноября
Люди идут с бутылками в руках. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

Сегодня, 16 ноября, часть Одессы осталась без воды и электричества из-за плановых ремонтных работ. Воду и свет обещают вернуть ближе к вечеру.

Об отключении света и воды сообщили в Одесском городском совете и на сайте "Инфоксводоканала".

Адреса отключения воды. Фото: скриншот "Инфоксводоканал"

Адреса, где нет воды в Одессе

Вода будет отсутствовать или нестабильна на таких адресах:

  • ул. Варненская 25, 25/2
  • ул. Академика Королева
  • ул. Левитана
  • ул. Люстдорфская дорога, 142-158/4
  • ул Семьи Глодан
  • ул. Е. Чикаленко
  • проспект Небесной Сотни, 3-63

Ориентировочное время восстановления - с 18:00 до 20:00.

Телефон для справок (круглосуточно)

  • 0-800-307-505;
  • 048-705-55-05;
  • 068-905-55-05;
  • 066-905-55-05;
  • 093-17-00-155.

Адреса, где нет света в Одессе

Параллельно Центральный РЭС проводит ремонтные работы, из-за которых возможны отключения света до 17:00-19:00. Под ограничения попадают дома на таких улицах:

  • Французский бульвар, 26/корп.1, 26/корп.2, 34/Б
  • ул. Моторная: 1-57
  • переулок 1-й Моторный: 31
  • переулок 2-й Моторный: 1-20
  • переулок 3-й Моторный: 1-37

Как узнать время восстановления электроэнергии

Узнать, когда появится свет, можно несколькими способами:

  • сайта ДТЭК Одесские электросети (раздел "Отсутствует электроэнергия?");
  • чат-бота в Telegram;
  • личных сообщений в Facebook;
  • подать заявку на сайте ДТЭК.

Напомним, во многих домах Одессы до сих пор нет тепла, поэтому люди ищут самые простые способы согреться. Также мы писали, что городское теплоснабжающее предприятие уже подготовило обновленные расчеты, которые могут ввести ближе к настоящим холодам.

коммунальные услуги Одесса Одесская область вода Новости Одессы свет
Лилия Швец - редактор
Автор:
Лилия Швец
