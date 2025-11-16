Відключення води та світла в Одесі 16 листопада

Одеса сьогодні без води й світла — стали відомі адреси відключень
Сьогодні, 16 листопада, частина Одеси залишилася без води та електрики через планові ремонтні роботи. Воду та світло обіцяють повернути ближче до вечора.
Про відключення світла та води повідомили в Одеській міській раді та на сайті "Інфоксводоканалу".
Адреси, де немає води в Одесі
Вода буде відсутня або нестабільна на таких адресах:
- вул. Варненська 25, 25/2
- вул. Академіка Корольова
- вул. Левітана
- вул. Люстдорфська дорога, 142-158/4
- вул Сім’ї Глодан
- вул. Є. Чикаленка
- проспект Небесної Сотні, 3-63
Орієнтовний час відновлення — з 18:00 до 20:00.
Телефон для довідок (цілодобово)
- 0-800-307-505;
- 048-705-55-05;
- 068-905-55-05;
- 066-905-55-05;
- 093-17-00-155.
Адреси, де немає світла в Одесі
Паралельно Центральний РЕМ проводить ремонтні роботи, через які можливі відключення світла до 17:00-19:00. Під обмеження потрапляють будинки на таких вулицях:
- Французький бульвар, 26/корп.1, 26/корп.2, 34/Б
- вул. Моторна: 1–57
- пров. 1-й Моторний: 31
- пров. 2-й Моторний: 1–20
- пров. 3-й Моторний: 1–37
Як дізнатися час відновлення електроенергії
Дізнатися, коли з’явиться світло, можна кількома способами:
- сайту ДТЕК Одеські електромережі (розділ "Відсутня електроенергія?");
- чат-бота у Telegram;
- приватних повідомлень у Facebook;
- подати заявку на сайті ДТЕК.
Нагадаємо, у багатьох будинках Одеси досі немає тепла, тож люди шукають найпростіші способи зігрітися. Також ми писали, що міське теплопостачальне підприємство вже підготувало оновлені розрахунки, які можуть запровадити ближче до справжніх холодів.
Читайте Новини.LIVE!