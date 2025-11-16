Скасування відключень світла в Одесі 16 листопада

Енергетик перемикає автомати. Фото ілюстративне: freepik

Стабілізаційні відключення електроенергії в Одесі тимчасово призупинили до 16:00. Після цього місто знову повернеться до графіків. Одеситів просять економити світло, щоб уникнути екстрених вимкнень.

Про це у неділю, 16 листопада, повідомили на сайті Одеської міської ради.

"За наказом НЕК Укренерго 16 листопада стабілізаційні відключення скасовані до 16:00. Потім ДТЕК повернеться до відключень за графіками", — написали у міськраді.

Там також наголосили, що навіть коротке "вікно" без знеструмлень не означає, що ситуація стабільна, тому важливо підтримувати економне споживання.

Енергетики закликають одеситів:

вимикати зайві прилади;

не вмикати потужну техніку одночасно;

користуватися електропристроями в години найменшого навантаження;

зважати на графіки та стежити за офіційними оновленнями.

Адже помірне споживання може допомогти місту уникнути екстрених відключень, які можуть бути застосовані у разі критичного падіння резервів у мережі.

Як дізнатися час відновлення електроенергії

Дізнатися, коли з’явиться світло, можна кількома способами:

сайту ДТЕК Одеські електромережі (розділ "Відсутня електроенергія?");

чат-бота у Telegram;

приватних повідомлень у Facebook;

подати заявку на сайті ДТЕК.

Нагадаємо, сьогодні частина Одеси залишилася без води та електрики через планові ремонтні роботи. Також ми писали, що вночі під російський удар потрапили енергетичні об’єкти, зокрема сонячна електростанція на Одещині.