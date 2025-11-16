Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionМодаВійськова економікаМандриДім та городАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Одеса В Одесі тимчасово скасували відключення світла — коли повернуть

В Одесі тимчасово скасували відключення світла — коли повернуть

Ua ru
Дата публікації: 16 листопада 2025 12:40
Оновлено: 12:35
Скасування відключень світла в Одесі 16 листопада
Енергетик перемикає автомати. Фото ілюстративне: freepik

Стабілізаційні відключення електроенергії в Одесі тимчасово призупинили до 16:00. Після цього місто знову повернеться до графіків. Одеситів просять економити світло, щоб уникнути екстрених вимкнень.

Про це у неділю, 16 листопада, повідомили на сайті Одеської міської ради.

Реклама
Читайте також:

В Одесі скасували графіки відключення світла

"За наказом НЕК Укренерго 16 листопада стабілізаційні відключення скасовані до 16:00. Потім ДТЕК повернеться до відключень за графіками", — написали у міськраді.

Там також наголосили, що навіть коротке "вікно" без знеструмлень не означає, що ситуація стабільна, тому важливо підтримувати економне споживання.

Енергетики закликають одеситів:

  • вимикати зайві прилади;
  • не вмикати потужну техніку одночасно;
  • користуватися електропристроями в години найменшого навантаження;
  • зважати на графіки та стежити за офіційними оновленнями.

Адже помірне споживання може допомогти місту уникнути екстрених відключень, які можуть бути застосовані у разі критичного падіння резервів у мережі.

Як дізнатися час відновлення електроенергії

Дізнатися, коли з’явиться світло, можна кількома способами:

  • сайту ДТЕК Одеські електромережі  (розділ "Відсутня електроенергія?");
  • чат-бота у Telegram;
  • приватних повідомлень у Facebook;
  • подати заявку на сайті ДТЕК.

Нагадаємо, сьогодні частина Одеси залишилася без води та електрики через планові ремонтні роботи. Також ми писали, що вночі під російський удар потрапили енергетичні об’єкти, зокрема сонячна електростанція на Одещині.

Одеса електроенергія Одеська область Новини Одеси світло графіки відключень світла
Лілія Швець - редактор
Автор:
Лілія Швець
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації