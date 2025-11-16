Коли відключатимуть світло в Одесі 17 листопада

Будинок в Одесі без світла. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

Енергосистема досі оговтується після російських ракетно-дронових ударів, тому режим економії триває поки йдуть ремонтні роботи. У понеділок, 17 листопада, як і у більшості регіонів України в Одесі та області, будуть діяти погодинні вимкнення світла — від 2 до 4 черг одночасно.

Про це повідомили на офіційному сайті Укренерго.

Графіки відключення світла в Одесі

Стабілізаційні відключення світла в Одесі застосовуватимуть до всіх груп. Перевірити, до якої належить ваш будинок і коли не буде електроенергії, можна на сайті оператора системи розподілу.

Екстрені відключення світла

Зазначимо, що через важку ситуацію в енергосистемі в регіоні можуть ввести аварійні відключення світла. Під час екстрених вимкнень світла стандартні графіки, опубліковані на офіційному сайті, не діють, тому жителям радять економно використовувати електроенергію.

Де дізнатися графіки

У ДТЕК нагадують, що якщо ситуація зміниться, про відключення повідомлять заздалегідь. Перевірити, до якої групи належить ваш будинок, можна на сайті оператора системи розподілу. Там будуть доступні графіки, якщо обмеження все ж введуть.

Як дізнатися час відновлення електроенергії

Дізнатися, коли з’явиться світло, можна кількома способами:

сайту ДТЕК Одеські електромережі (розділ "Відсутня електроенергія?");

чат-бота у Telegram;

приватних повідомлень у Facebook;

подати заявку на сайті ДТЕК.

Нагадаємо, сьогодні через ремонтно-аварійні роботи деякі одесити провели день без світла та води. Також ми писали, що вдень тимчасово скасовували графіки відключення світла в Одесі.