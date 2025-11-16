Видео
Главная Одесса Отключение света в Одессе — как будут действовать графики завтра

Отключение света в Одессе — как будут действовать графики завтра

Ua ru
Дата публикации 16 ноября 2025 20:49
обновлено: 07:26
Когда будут отключать свет в Одессе 17 ноября
Дом в Одессе без света. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

Энергосистема до сих пор оправляется после российских ракетно-дронных ударов, поэтому режим экономии продолжается пока идут ремонтные работы. В понедельник, 17 ноября, как и в большинстве регионов Украины в Одессе и области, будут действовать почасовые отключения света — от 2 до 4 очередей одновременно.

Об этом сообщили на официальном сайте Укрэнерго.

Читайте также:

Графики отключения света в Одессе

Стабилизационные отключения света в Одессе будут применяться ко всем группам. Проверить, к которой принадлежит ваш дом и когда не будет электроэнергии, можно на сайте оператора системы распределения.

Отключение света в Одессе — как будут действовать графики завтра - фото 1
Время отключений света для групп от 1.1 до 3.2. Фото: ДТЭК
Отключение света в Одессе — как будут действовать графики завтра - фото 2
Время отключений света для групп от 4.1 до 6.2. Фото: ДТЭК

Экстренные отключения света

Отметим, что из-за тяжелой ситуации в энергосистеме в регионе могут ввести аварийные отключения света. Во время экстренных отключений света стандартные графики, опубликованные на официальном сайте, не действуют, поэтому жителям советуют экономно использовать электроэнергию.

Как узнать время восстановления электроэнергии

Узнать, когда появится свет, можно несколькими способами:

  • сайта ДТЭК Одесские электросети (раздел "Отсутствует электроэнергия?");
  • чат-бота в Telegram;
  • личных сообщений в Facebook;
  • подать заявку на сайте ДТЭК.

Напомним, сегодня из-за ремонтно-аварийных работ некоторые одесситы провели день без света и воды. Также мы писали, что днем временно отменяли графики отключения света в Одессе..

Одесса электроэнергия Одесская область Новости Одессы свет графики отключений света
Лилия Швец - редактор
Автор:
Лилия Швец
