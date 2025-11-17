Відео
Відео

Ще менше світла буде в одеситів сьогодні — де будуть відключення

Ще менше світла буде в одеситів сьогодні — де будуть відключення

Ua ru
Дата публікації: 17 листопада 2025 09:45
Оновлено: 10:00
Планові ремонтні роботи в Одесі 17 листопада: тимчасові відключення електроенергії та поточні графіки вимкнень
Фахівці перевіряють енергообладнання. Фото ілюстративне: ДТЕК

Сьогодні, у понеділок, 17 листопада, в Одесі тимчасово призупинили подачу електроенергії у зв’язку з проведенням запланованих ремонтних заходів. Окрім того, у місті все ще діють погодинні графіки вимкнень електропостачання. Енергетичні фахівці активно усувають наслідки пошкоджень, спричинених недавніми ракетними атаками, докладаючи максимум зусиль для оперативного відновлення надійного енергозабезпечення. 

Про це повідомили на офіційному каналі міста

Читайте також:

Де немає світла в Одесі

Через заплановані ремонтні роботи світла сьогодні не буде за такими адресами:

Південний РЕМ:

  • Абрикосова,
  • Дубовий Гай, 30-57,
  • Едуардса Бориса, 28-40/В,
  • Лигінська,
  • Рівності, 1-195,
  • пров. Абрикосовий, 1-29,
  • пров. Рівності, 92,
  • дорога Фонтанська, 106/37, 106/40,
  • пров. Травневий, 6, 7, 7Г/КОРП.4, 8, 8/КОРП.1, 8/КОРП.2, 8/КОРП.3,
  • Дачна,
  • Айвазовського, 34,
  • Рибальська, 20,  
  • пров. 1-й, 2-й Рівності,
  • Львівська,
  • Сумська,
  • Ялинкова, 2-38а,
  • пров. 2-й Дачний,
  • пров. Львівський, 2,
  • Ахматової,
  • Д. Бурлюка,
  • Кришталева, 1,
  • пров. Делоне Соні,
  • пров. Літній, 5,
  • пров. Рівний, 1-11/б,
  • Ялинкова,
  • пров. Львівський,
  • Ак. Корольова, 1, 1А, 3, 5/1,
  • Інглезі, 5.

Роботи до 17:00.

Північний РЕМ

  • Вікандера і Ларсена,
  • Домбровська, 17, 19, 21, 36, 38, 38А, 40, 40А, 46,
  • Жевахова, 5,
  • Закарпатська, 28/а,
  • Залізнична,
  • Лиманна,
  • Лузанівська, 21-51,
  • дорога Балтська, 153,
  • дорога Миколаївська,
  • пров.11-й, 12-й, Чорноморський,
  • пров. 1-й, 3-й, Локомотивний,
  • пров. 1-й, 2-й Лузанівський,
  • пров. 1-й, 2-й, 3-й, 4-й, 5-й, 6-й, 7-й Соляний,
  • пров. 2-й, 3-й Локомотивний,
  • пров. 3-й Залізничний,
  • пров. 9-й Чорноморський, 2, 4, 4/2,
  • пров. Лиманний, 3-19.
  • Роботи до 17:00.

Графіки світла

Крім того, сьогодні, 17 листопада, з 00:00 до 23:59 заплановані погодинні відключення електроенергії на 2–4 черг через наслідки ракетно-дронових атак. Час і тривалість відключень можуть коригуватися. Відключення відбуватимуться за таким графіком:

Графіки відключень світла 17 листопада
Час відключень світла для груп від 1.1 до 3.2. Фото: ДТЕК
Графіки відключень світла 17 листопада
Час відключень світла для груп від 4.1 до 6.2. Фото: ДТЕК

Куди звертатись у разі відключення світла

Якщо виникає відключення електроенергії, рекомендується спочатку перевірити на офіційному сайті компанії, чи вже зареєстрована аварія за вашою адресою. Якщо ні, то можна повідомити про відсутність світла у зручний спосіб:

  • у приватні повідомлення на Facebook ДТЕК Одеські електромережі;
  • у розділі "Відсутня електроенергія?" на сайті;
  • зателефонувавши до кол-центру за номерами +38 (068/095/073) 750 90 90 (мобільний) або +38 (048) 705 90 90 (стаціонарний). Звертаємо вашу увагу, що через велику кількість дзвінків лінії кол-центру можуть бути перевантажені.

Нагадаємо, ми повідомляли про те, чому Київ завжди буде енергозалежним. Також ми писали про те, як захистити техніку від стибків напруги.

Одеса Одеська область Новини Одеси відключення світла світло графіки відключень світла
Долженко Катерина - редактор
Автор:
Долженко Катерина
