Временное отключение электроэнергии в Одессе 14 ноября: плановые ремонты и последствия ракетных ударов

Специалист проверяет энергетическое оборудование. Фото иллюстративное: ДТЭК

Сегодня, в пятницу, 14 ноября, в Одессе временно прекратили электроснабжение в связи с проведением плановых ремонтных работ. Кроме того, в городе продолжают действовать почасовые графики отключений электроэнергии. Специалисты энергетических компаний активно ликвидируют последствия неполадок, вызванных недавними ракетными ударами, прилагая максимум усилий для быстрого восстановления стабильного энергообеспечения.

Об этом сообщили на официальном канале города.

Реклама

Читайте также:

Где нет света в Одессе

Из-за запланированных ремонтных работ света сегодня не будет по таким адресам:

Северный РЭС:

28-й Бригады,

Высокая, 1-20,

Ветрогонова, 32-44,

Грина,

Дорожная, 1-22,

Петра Ивахненко, 81,83,90А,

П. Клепацкого, 24,35б,

Профессора Коровицкого,

Котлеевская,

Ю. Крашевского, 20-52,

Летняя, 23-41,

Матросская, 2,

Мациевской, 41-60а,

Болобочана, 19,19а,

Неждановой, 30в-129,

Нерубайская,

В. Нестеренко, 34-48А,

Озерная, 26-66,

Осенняя, 1-12,

Светлая, 1-14,

Слободская, 46-68,

Тепличная, 3/Б, 4а,

Трусовская,

С. Узикова Станислава, 9-39,

Украинская, 1-20,

Хавкина, 64а-72,

Хорошенко, 23А,

п/к 2-й Полевой, 5,

Шполянська, 74,76,107,109,117,119,

Ядовая, 58,

пр-т Князя Владимира Великого,114/1122/, 126/1, 128/а, 130/5, 155- 159,

переулок 1-й Пересыпский, 8-14,

переулок Атаманского Ионы, 1-15,

спуск 2-й Пересыпский, 1-23,

Черноморского Казачества, 125-135.

Работы до 18:00 - 20:00.

Графики света

Кроме того, сегодня, 13 ноября, с 00:00 до 23:59 запланированы почасовые отключения электроэнергии на 2-4 очередей из-за последствий ракетно-дроновых атак. Время и продолжительность отключений могут корректироваться. Отключения будут происходить по следующему графику:

Время отключений света для групп от 1.1 до 3.2. Фото: ДТЭК

Время отключений света для групп от 4.1 до 6.2. Фото: ДТЭК

Куда обращаться в случае отключения света

Если возникает отключение электроэнергии, рекомендуется сначала проверить на официальном сайте компании, уже зарегистрирована авария по вашему адресу. Если нет, то можно сообщить об отсутствии света удобным способом:

в личные сообщения на Facebook ДТЭК Одесские электросети;

в разделе "Отсутствует электроэнергия?" на сайте;

позвонив в колл-центр по номерам +38 (068/095/073) 750 90 90 90 (мобильный) или +38 (048) 705 90 90 90 (стационарный). Обращаем ваше внимание, что из-за большого количества звонков линии колл-центра могут быть перегружены.

Напомним, мы сообщали о том, как одесситы обходятся без света во время отключений. Также мы писали о том, как будут действовать графики в Киеве и области.

</</</