Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionМодаВоенная экономикаПутешествияДом и огородАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Одесса Еще меньше света для Одессы — масштабные отключения в городе

Еще меньше света для Одессы — масштабные отключения в городе

Ua ru
Дата публикации 14 ноября 2025 09:48
обновлено: 09:50
Временное отключение электроэнергии в Одессе 14 ноября: плановые ремонты и последствия ракетных ударов
Специалист проверяет энергетическое оборудование. Фото иллюстративное: ДТЭК

Сегодня, в пятницу, 14 ноября, в Одессе временно прекратили электроснабжение в связи с проведением плановых ремонтных работ. Кроме того, в городе продолжают действовать почасовые графики отключений электроэнергии. Специалисты энергетических компаний активно ликвидируют последствия неполадок, вызванных недавними ракетными ударами, прилагая максимум усилий для быстрого восстановления стабильного энергообеспечения. 

Об этом сообщили на официальном канале города.

Реклама
Читайте также:

Где нет света в Одессе

Из-за запланированных ремонтных работ света сегодня не будет по таким адресам:

Северный РЭС:

  • 28-й Бригады,
  • Высокая, 1-20,
  • Ветрогонова, 32-44,
  • Грина,
  • Дорожная, 1-22,
  • Петра Ивахненко, 81,83,90А,
  • П. Клепацкого, 24,35б,
  • Профессора Коровицкого,
  • Котлеевская,
  • Ю. Крашевского, 20-52,
  • Летняя, 23-41,
  • Матросская, 2,
  • Мациевской, 41-60а,
  • Болобочана, 19,19а,
  • Неждановой, 30в-129,
  • Нерубайская,
  • В. Нестеренко, 34-48А,
  • Озерная, 26-66,
  • Осенняя, 1-12,
  • Светлая, 1-14,
  • Слободская, 46-68,
  • Тепличная, 3/Б, 4а,
  • Трусовская,
  • С. Узикова Станислава, 9-39,
  • Украинская, 1-20,
  • Хавкина, 64а-72,
  • Хорошенко, 23А,
  • п/к 2-й Полевой, 5,
  • Шполянська, 74,76,107,109,117,119,
  • Ядовая, 58,
  • пр-т Князя Владимира Великого,114/1122/, 126/1, 128/а, 130/5, 155- 159,
  • переулок 1-й Пересыпский, 8-14,
  • переулок Атаманского Ионы, 1-15,
  • спуск 2-й Пересыпский, 1-23,
  • Черноморского Казачества, 125-135.

Работы до 18:00 - 20:00.

Графики света

Кроме того, сегодня, 13 ноября, с 00:00 до 23:59 запланированы почасовые отключения электроэнергии на 2-4 очередей из-за последствий ракетно-дроновых атак. Время и продолжительность отключений могут корректироваться. Отключения будут происходить по следующему графику:

Графіки відключень світла
Время отключений света для групп от 1.1 до 3.2. Фото: ДТЭК
Графіки відключень світла
Время отключений света для групп от 4.1 до 6.2. Фото: ДТЭК

Куда обращаться в случае отключения света

Если возникает отключение электроэнергии, рекомендуется сначала проверить на официальном сайте компании, уже зарегистрирована авария по вашему адресу. Если нет, то можно сообщить об отсутствии света удобным способом:

  • в личные сообщения на Facebook ДТЭК Одесские электросети;
  • в разделе "Отсутствует электроэнергия?" на сайте;
  • позвонив в колл-центр по номерам +38 (068/095/073) 750 90 90 90 (мобильный) или +38 (048) 705 90 90 90 (стационарный). Обращаем ваше внимание, что из-за большого количества звонков линии колл-центра могут быть перегружены.

Напомним, мы сообщали о том, как одесситы обходятся без света во время отключений. Также мы писали о том, как будут действовать графики в Киеве и области.

</</</

Одесса Одесская область Новости Одессы отключения света свет графики отключений света
Долженко Екатерина - редактор
Автор:
Долженко Екатерина
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации