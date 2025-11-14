Тимчасове відключення електроенергії в Одесі 14 листопада: планові ремонти та наслідки ракетних ударів

Фахівець перевіряє енергетичне обладнання. Фото ілюстративне: ДТЕК

Сьогодні, у п'ятницю, 14 листопада, в Одесі тимчасово припинили електропостачання у зв’язку з проведенням планових ремонтних робіт. Крім того, у місті продовжують діяти погодинні графіки відключень електроенергії. Фахівці енергетичних компаній активно ліквідовують наслідки неполадок, спричинених нещодавніми ракетними ударами, докладаючи максимум зусиль для швидкого відновлення стабільного енергозабезпечення.

Про це повідомили на офіційному каналі міста.

Де немає світла в Одесі

Через заплановані ремонтні роботи світла сьогодні не буде за такими адресами:

Північний РЕМ:

28-ї Бригади,

Висока, 1-20,

Вітрогонова, 32-44,

Гріна,

Дорожня, 1-22,

Івахненко Петра, 81,83,90А,

П. Клепацького, 24,35б,

Професора Коровицького,

Котлєєвська,

Ю. Крашевського, 20-52,

Літня, 23-41,

Матроська, 2,

Мацієвської, 41-60а,

Болобочана, 19,19а,

Нежданової, 30в-129,

Нерубайська,

В. Нестеренка, 34-48А,

Озерна, 26-66,

Осіння, 1-12,

Світла, 1-14,

Слобідська, 46-68,

Теплична, 3/Б,4а,

Трусовська,

С. Узікова Станіслава, 9-39,

Українська, 1-20,

Хавкіна, 64а-72,

Хорошенко, 23А,

п/к 2-й Польовий, 5,

Шполянська, 74,76,107,109,117,119,

Ядова, 58,

пр-т Князя Володимира Великого,114/1122/, 126/1, 128/а, 130/5, 155- 159,

пров. 1-й Пересипський, 8-14,

пров. Отаманського Іони, 1-15,

узвіз 2-й Пересипський, 1-23,

Чорноморського Козацтва, 125-135.

Роботи до 18:00 — 20:00.

Графіки світла

Крім того, сьогодні, 13 листопада, з 00:00 до 23:59 заплановані погодинні відключення електроенергії на 2–4 черг через наслідки ракетно-дронових атак. Час і тривалість відключень можуть коригуватися. Відключення відбуватимуться за таким графіком:

Час відключень світла для груп від 1.1 до 3.2. Фото: ДТЕК

Час відключень світла для груп від 4.1 до 6.2. Фото: ДТЕК

Куди звертатись у разі відключення світла

Якщо виникає відключення електроенергії, рекомендується спочатку перевірити на офіційному сайті компанії, чи вже зареєстрована аварія за вашою адресою. Якщо ні, то можна повідомити про відсутність світла у зручний спосіб:

у приватні повідомлення на Facebook ДТЕК Одеські електромережі;

у розділі "Відсутня електроенергія?" на сайті;

зателефонувавши до кол-центру за номерами +38 (068/095/073) 750 90 90 (мобільний) або +38 (048) 705 90 90 (стаціонарний). Звертаємо вашу увагу, що через велику кількість дзвінків лінії кол-центру можуть бути перевантажені.

