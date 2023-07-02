Контрнаступление ВСУ: чего ждать украинцам — прогноз

Одесский маг и колдун Сергей Кобзарь. Фото: Новини.LIVE

Виктор Бабаенко Главный редактор Одесской редакции

Долгожданное контрнаступление началось, о результатах пока не сообщается — выдерживается режим тишины. Все замерли в ожидании победы, В том, что она будет, нет сомнений. Вот только хочется знать термины, ну если не точные даты, то хотя бы приблизительные. Что ждет украинцев до конца 2023 года? Закончится ли война и будет ли Россия платить нам репарации? Когда украинские беженцы вернутся домой?

Ответы на эти вопросы журналисты Новини.LIVE получили от одесского мага и колдуна Сергея Кобзаря.

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Время перемен

События в ближайшее время будут развиваться внезапно, и к этому украинцам следует подготовиться. Победы на фронте будут способствовать развитию и продвижению многих процессов внутри страны, в том числе тех, которые, казалось бы, уже не сдвинутся с места. Старт по реализации некоторых из них был дан еще в период ковида, сейчас же все только ускоряется.

"Следующие полгода для Украины будут стоять на режиме перемотки. Все будет проходить молниеносно. Будут и победы на фронте, начнется зачистка коррупционных моментов, экономических факторов очень много — сказать, что будет легко, я бы не сказал. Будет очень много таких моментов, из которых сложится впечатление, что, в принципе, все стало хуже и сложнее. Но нужно настроиться на то, что если мы не будем менять это сейчас, то забуксуем, и то, что можно сделать за 3-5 лет, растянется на 10-15 лет", — говорит маг Сергей Кобзарь.

Одесский маг о будущем. Фото: Новини.LIVE

Придется отказаться от множества привычных вещей — если мы хотим стать частью Европы и жить по-европейски, необходимо принять новые меры и правила. В том числе в законодательном поле. Жить по принципу "мы все порешаем" — не получится, надо идти вперед, а не жить прошлым.

"Самое главное — понимать, что развал России, развитие Украины в экономике, продвижение на фронте и наша безопасность — это все лежит на 99% на ВСУ. Во-вторых, не стоит питать иллюзии, что россияне сами удавятся. Нам следует наращивать свои мышцы, а это больно и неприятно", — отмечает колдун.

Что ждет украинцев?

В первую очередь изменения коснутся цен — как всегда, они пойдут вверх, а зарплаты за ними не будут успевать. Подорожает практически все, начиная от товаров и заканчивая энергоресурсами. Экономику оставшиеся полгода будет лихорадить. Скорее всего, некоторые сферы не выдержат нагрузки — в результате уменьшение рабочих мест. Будут достаточно сильные изменения в налогообложении, и это очень не понравится украинцам, но это, опять-таки, будет вынужденная мера.

"Поверьте, на конец августа — на первые числа сентября будет понятна ситуация на ближайшие год-полтора. Карты говорят о том, что к этому моменту станет понятно, в каком векторе мы двигаемся, как будем выстраивать экономику, как устраивать политику, потому что с военной точки зрения будет все уже очевидно", — уверен участник битвы экстрасенсов.

Что ждать украинцам в этом году. Фото: Новини.LIVE

Ядерное оружие

Относительно применения ядерного оружия, которым пугают россияне, расклады говорят о том, что в ближайшее время подобных ударов не будет. Что не скажешь об опасности от Запорожской атомной станции.

"Карта угрозы, карта перевернутой перспективы — это закрытие дорог, если перевести их на нормальный язык, это, по сути, вероятность просто колоссальная. Я бы сказал, что больше бы удивился, если они этого не сделают. Нельзя в картах говорить 100 из 100, ну, пусть будет 90 процентов, есть вероятность, что россияне там что-то сделают", — подчеркивает Сергей Кобзарь.

Надежду, что все же катастрофу не допустят, дает карта повешенного, это означает, что окончательное решение не принято. В настоящее время продолжаются дебаты, что делать с атомной станцией. События с так называемым бунтом в России одних подталкивает к тому, чтобы совершить какую-то гадость, но при этом есть и те, кто понимает, что это скажется на них самих. Главное, что этот объект оставлять просто так никто не планирует — как бы то ни было, мы рискуем получить еще один Чернобыль, правда, немного в меньшем объеме.

Сергей Кобзарь о Запорожской АЭС. Фото: Новини.LIVE

Возвращение Крыма

Как показывают карты, Крым вернут достаточно скоро. Вот только маг уверен, что эта территория не будет полностью украинской. Скорее всего, там будет своего рода буферная зона, и следить за порядком станет третье государство, возможно, Турция.

"Я не думаю, что мы туда просто зайдем и все станет, как раньше, снова будет Автономная Республика Крым. Думаю, будет что-то еще или, возможно, местные татары что-нибудь возьмут и организуют, но это не будет чисто украинская территория", — предполагает маг.

Но нам следует быть готовыми к проблемам, так или иначе вытекающим после возвращения Крыма. Уже сейчас мы сталкиваемся с тем, что на возвращенных территориях, которые были под оккупацией с 2014 года, выросло целое поколение детей, они жили при той власти. В результате обезображены умы, ведь они учили русские нарративы в виде истории, культуры и языка.

Карты о возвращении Крыма. Фото: Новини.LIVE

Контрнаступление Украины

Сегодня большинство украинцев замерло в ожидании контрнаступления, а между тем оно уже идет. Но о больших достижениях сейчас не говорят — это совсем не значит, что их нет. По словам мага, сейчас планомерные и хорошо продуманные действия уже дают свои результаты.

"Лучше пусть оно будет проходить медленно, но у нас будет меньше потерь. Забегать и делать это все массированно не стоит, это приведет к огромным потерям. Пусть они будут меньше, чем у россиян, но они будут, даже если соотношение один наш против 10 противника, при больших масштабах — выльется в тысячи людей", — отмечает Сергей Кобзарь.

Не стоит забывать, что по количеству украинцев втрое меньше, и отношение к нашим защитникам у нас другое. Так что ждать картинку, как в фильмах не стоит, всему свое время.

Окончание войны

Вопрос окончания войны сейчас волнует всех, но сказать точную дату, которую можно будет обвести красным в календаре, никто не может. Тем более, что понятие победы тоже очень расплывчатое. В зависимости от того, что иметь в виду под победой — освобождение территории или момент, когда перестанут нас бомбить, а может, полная капитуляция! Так или иначе, все это разные даты и сроки.

"Вот эти даты — они могут быть 2, 3, 5 лет, это все так или иначе растянется. Но результаты мы будем видеть. Нужно понимать, что с соседом нам не повезло, и мы сейчас как Израиль. Мы ждем того, чего не знаем. Мы не знаем, как она должна закончиться, а именно физически ощущать, что она — победа. Второй момент — мало освободить территории, необходимо, чтобы произошло изменение политического режима в России, иначе через какое-то время все повторится, и в более жестком варианте", — заявил колдун.

Сергей Кобзарь о контрнаступлении ВСУ. Фото: Новини.LIVE

То, что сейчас происходит в Украине, будет в будущем касаться не только нашей страны. Уже сейчас Европа начинает переформатирование, и вообще меняется мировая экономическая, экологическая и политические модели. Изменилось отношение и к сфере обороны, многие задумываются о своей безопасности и политических союзах.

Репарации со стороны России

Вопрос оплаты репарации на картах просматривался неоднократно, и каждый раз ответ однозначен — Россия заплатит за все. Вот только остается момент, каким образом деньги будут поступать в Украину.

"Я думаю, что это все равно будет под каким-то контролем европейским. Мы в этом сами виноваты. Я не вижу, чтобы у нас быстро закончили с коррупцией. С осени, я уверен, у нас станет вопрос именно о жестких кадровых изменениях, в принципе, даже сейчас уже стало многое происходить то, что неизбежно. Но доверие к нам не так просто вернуть — это что касается денег", — уверен маг.

Россия будет платить репарации. Фото: Новини.LIVE

Если говорить о борьбе с коррупцией, то процессы, которые мы запустим сейчас, дадут свои результаты не раньше конца следующего года — при условии, что все пойдет по плану.

Возвращение беженцев

Рассчитывать, что украинцы в ближайшее время начнут возвращаться домой, массово уезжая из Европы, пока не стоит. Люди все еще следят за ситуацией и, невзирая на желание вернуться, понимают, что здесь небезопасно.

"Я уверен, что возвращение украинцев начнется где-то через два года и продлится несколько лет. И я думаю, что это уже совсем другие люди, которые готовы строить здесь Европу. Они привезут сюда идеи, культуру проживания и тому подобное", — подытоживает Сергей Кобзарь.

Украинцы начнут возвращаться только через два года. Фото: Новини.LIVE

Конечно, будут сложные этапы в стране по возвращении беженцев и военных с передовой — в первую очередь это отразится на рабочих местах. Но так или иначе, это переломные моменты, которые необходимо пройти для того, чтобы Украина стала по-настоящему сильным и независимым государством.

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