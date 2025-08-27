Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивИндустрииДомПсихология 2025СпортШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьВкусШоу-бизнесАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиFashionШтабАвтоВойнаПсихологияTravelАктуальноПромоГороскопЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняЛайфстайлБоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Одесса Что скрыл экс-заместитель генпрокурора из Одессы — открыто дело

Что скрыл экс-заместитель генпрокурора из Одессы — открыто дело

Ua ru
Дата публикации 27 августа 2025 18:45
НАПК выявило незаконные денежные активы у экс-заместителя Генпрокурора Украины Вербицкого - каким образом
Дмитрий Вербицкий. Фото: Дмитрий Вербицкий в соцсети

Национальное агентство по предотвращению коррупции выявило у бывшего заместителя Генпрокурора Украины Дмитрия Вербицкого из Одессы активы на более 30 млн грн, которые не соответствуют его декларации. Речь идет о многочисленных объектах недвижимости, деньгах, ювелирных украшениях и авто.

Об этом сообщает Национальное агентство по предотвращению коррупции.

Реклама
Читайте также:

Вопросы к недвижимости

Проверка декларации Дмитрия Вербицкого показала ложные сведения на 2,38 млн грн. Агентство установило, экс-заместитель Генпрокурора неправильно указал тип права на ряд объектов недвижимости, которые были приобретены за его средства, но оформлены на третьих лиц. В частности обнаружили:

  • Квартиру и земельный участок в Анталии (приобретенные за 3,89 млн грн). НАПК установило, что средства на их приобретение происходили от Дмитрия Вербицкого, а не от жены, доходы которой не позволяли сделать заем.
  • Жилой дом (420,1 м²) и земельный участок (300 м²) в Одессе (приобретенные за 10,94 млн грн), которые находились в бесплатном пользовании бывшей жены, но средства на их приобретение поступили от экс-заместителя Генпрокурора.
  • Жилой дом (155,4 м²) и земельный участок (250 м²) в Киеве общей стоимостью 16,33 млн грн. Задекларированная стоимость (2,07 млн грн за дом и 796 тыс. грн за участок) значительно ниже рыночной, поэтому НАПК считает, что объекты приобретены за средства из неустановленных источников.

Другие вопросы

Кроме того, в НАПК считают, что задекларированные наличные средства в размере 60 тысяч долларов и 100 тысяч гривен не соответствуют подтвержденным доходам Дмитрия Вербицкого. Также экс-заместитель Генпрокурора допустил неточности при декларировании права собственности на ювелирные украшения и авто Lexus NX 300H.

Какое наказание грозит

Национальное агентство по предупреждению коррупции установило признаки правонарушения по ч. 1 ст. 366-2 Уголовного кодекса Украины (декларирование недостоверной информации) и ст. 368-5 УК (незаконное обогащение). В случае подтверждения этих фактов, Дмитрию Вербицкому может грозить до 10 лет заключения.

Напомним, недавно мы писали о том, сколько валюты по закону можно вывезти из Украины. А также о депутате из Одесской области, которым заинтересовалось НАПК.

декларация Одесса НАПК Офис генерального прокурора Новости Одессы
Басюл Елена - редактор
Автор:
Басюл Елена
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации