НАПК выявило незаконные денежные активы у экс-заместителя Генпрокурора Украины Вербицкого - каким образом

Дмитрий Вербицкий. Фото: Дмитрий Вербицкий в соцсети

Национальное агентство по предотвращению коррупции выявило у бывшего заместителя Генпрокурора Украины Дмитрия Вербицкого из Одессы активы на более 30 млн грн, которые не соответствуют его декларации. Речь идет о многочисленных объектах недвижимости, деньгах, ювелирных украшениях и авто.

Об этом сообщает Национальное агентство по предотвращению коррупции.

Реклама

Читайте также:

Вопросы к недвижимости

Проверка декларации Дмитрия Вербицкого показала ложные сведения на 2,38 млн грн. Агентство установило, экс-заместитель Генпрокурора неправильно указал тип права на ряд объектов недвижимости, которые были приобретены за его средства, но оформлены на третьих лиц. В частности обнаружили:

Квартиру и земельный участок в Анталии (приобретенные за 3,89 млн грн). НАПК установило, что средства на их приобретение происходили от Дмитрия Вербицкого, а не от жены, доходы которой не позволяли сделать заем.

Жилой дом (420,1 м²) и земельный участок (300 м²) в Одессе (приобретенные за 10,94 млн грн), которые находились в бесплатном пользовании бывшей жены, но средства на их приобретение поступили от экс-заместителя Генпрокурора.

Жилой дом (155,4 м²) и земельный участок (250 м²) в Киеве общей стоимостью 16,33 млн грн. Задекларированная стоимость (2,07 млн грн за дом и 796 тыс. грн за участок) значительно ниже рыночной, поэтому НАПК считает, что объекты приобретены за средства из неустановленных источников.

Другие вопросы

Кроме того, в НАПК считают, что задекларированные наличные средства в размере 60 тысяч долларов и 100 тысяч гривен не соответствуют подтвержденным доходам Дмитрия Вербицкого. Также экс-заместитель Генпрокурора допустил неточности при декларировании права собственности на ювелирные украшения и авто Lexus NX 300H.

Какое наказание грозит

Национальное агентство по предупреждению коррупции установило признаки правонарушения по ч. 1 ст. 366-2 Уголовного кодекса Украины (декларирование недостоверной информации) и ст. 368-5 УК (незаконное обогащение). В случае подтверждения этих фактов, Дмитрию Вербицкому может грозить до 10 лет заключения.

Напомним, недавно мы писали о том, сколько валюты по закону можно вывезти из Украины. А также о депутате из Одесской области, которым заинтересовалось НАПК.