Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівІндустріїДімПсихологія 2025СпортШоу-бізнес 1МедцентрДім та городНерухомістьСмакШоу-бізнесАрміяЕксклюзивШоу та зіркиЕкономікаКіноХронікиFashionШтабАвтоВійнаПсихологіяTravelАктуальноПромоГороскопЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --ЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняЛайфстайлБоксПсихологія1Здоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Одеса Що приховав ексзаступник генпрокурора з Одеси — відкрито справу

Що приховав ексзаступник генпрокурора з Одеси — відкрито справу

Ua ru
Дата публікації: 27 серпня 2025 18:45
НАЗК виявило незаконні грошові активи у ексзаступника Генпрокурора України Вербицького - яким чином
Дмитро Вербицький. Фото: Дмитро Вербицький у соцмережі

Національне агентство з запобігання корупції виявило у колишнього заступника Генпрокурора України Дмитра Вербицького з Одеси активи на понад 30 млн грн, які не відповідають його декларації. Йдеться про численні об'єкти нерухомості, гроші, ювелірні прикраси та авто.

Про це повідомляє Національне агентство з запобігання корупції.

Реклама
Читайте також:

Питання до нерухомості

Перевірка декларації Дмитра Вербицького показала неправдиві відомості на 2,38 млн грн. Агентство встановило, ексзаступник Генпрокурора неправильно вказав тип права на низку об’єктів нерухомості, які були придбані за його кошти, але оформлені на третіх осіб. Зокрема виявили:

  • Квартиру та земельну ділянку в Анталії (набуті за 3,89 млн грн). НАЗК встановило, що кошти на їх придбання походили від Дмитра Вербицького, а не від дружини, доходи якої не дозволяли зробити позику.
  • Житловий будинок (420,1 м²) та земельна ділянка (300 м²) в Одесі (набуті за 10,94 млн грн), які перебували у безоплатному користуванні колишньої дружини, але кошти на їх придбання надійшли від ексзаступника Генпрокурора.
  • Житловий будинок (155,4 м²) та земельна ділянка (250 м²) у Києві загальною вартістю 16,33 млн грн. Задекларована вартість (2,07 млн грн за будинок і 796 тис. грн за ділянку) значно нижча за ринкову, тому НАЗК вважає, що об’єкти придбані за кошти з невстановлених джерел.

Інші питання

Крім того, у НАЗК вважають, що задекларовані готівкові кошти у розмірі 60 тисяч доларів та 100 тисяч гривень не відповідають підтвердженим доходам Дмитра Вербицького. Також ексзаступник Генпрокурора допустив неточності при декларуванні права власності на ювелірні прикраси та авто Lexus NX 300H.

Яке покарання загрожує

Національне агентство з запобігання корупції встановило ознаки правопорушення за ч. 1 ст. 366‑2 Кримінального кодексу України (декларування недостовірної інформації) та ст. 368‑5 ККУ (незаконне збагачення). У разі підтвердження цих фактів, Дмитру Вербицькому може загрожувати до 10 років ув'язнення.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про те, скільки валюти за законом можно вивезти з України. А також про депутата з Одещини, яким зацікавилося НАЗК.

декларація Одеса НАЗК Офіс генерального прокурора Новини Одеси
Басюл Олена - редактор
Автор:
Басюл Олена
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації