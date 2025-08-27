НАЗК виявило незаконні грошові активи у ексзаступника Генпрокурора України Вербицького - яким чином

Дмитро Вербицький. Фото: Дмитро Вербицький у соцмережі

Національне агентство з запобігання корупції виявило у колишнього заступника Генпрокурора України Дмитра Вербицького з Одеси активи на понад 30 млн грн, які не відповідають його декларації. Йдеться про численні об'єкти нерухомості, гроші, ювелірні прикраси та авто.

Про це повідомляє Національне агентство з запобігання корупції.

Реклама

Читайте також:

Питання до нерухомості

Перевірка декларації Дмитра Вербицького показала неправдиві відомості на 2,38 млн грн. Агентство встановило, ексзаступник Генпрокурора неправильно вказав тип права на низку об’єктів нерухомості, які були придбані за його кошти, але оформлені на третіх осіб. Зокрема виявили:

Квартиру та земельну ділянку в Анталії (набуті за 3,89 млн грн). НАЗК встановило, що кошти на їх придбання походили від Дмитра Вербицького, а не від дружини, доходи якої не дозволяли зробити позику.

Житловий будинок (420,1 м²) та земельна ділянка (300 м²) в Одесі (набуті за 10,94 млн грн), які перебували у безоплатному користуванні колишньої дружини, але кошти на їх придбання надійшли від ексзаступника Генпрокурора.

Житловий будинок (155,4 м²) та земельна ділянка (250 м²) у Києві загальною вартістю 16,33 млн грн. Задекларована вартість (2,07 млн грн за будинок і 796 тис. грн за ділянку) значно нижча за ринкову, тому НАЗК вважає, що об’єкти придбані за кошти з невстановлених джерел.

Інші питання

Крім того, у НАЗК вважають, що задекларовані готівкові кошти у розмірі 60 тисяч доларів та 100 тисяч гривень не відповідають підтвердженим доходам Дмитра Вербицького. Також ексзаступник Генпрокурора допустив неточності при декларуванні права власності на ювелірні прикраси та авто Lexus NX 300H.

Яке покарання загрожує

Національне агентство з запобігання корупції встановило ознаки правопорушення за ч. 1 ст. 366‑2 Кримінального кодексу України (декларування недостовірної інформації) та ст. 368‑5 ККУ (незаконне збагачення). У разі підтвердження цих фактів, Дмитру Вербицькому може загрожувати до 10 років ув'язнення.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про те, скільки валюти за законом можно вивезти з України. А також про депутата з Одещини, яким зацікавилося НАЗК.