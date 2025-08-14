НАПК обвиняет депутата горсовета в Одесской области в недостоверном декларировании

Березовский горсовет. Фото иллюстративное: Nastyagrinchuk

Национальное агентство по предотвращению коррупции подозревает депутата Березовского горсовета Одесской области Александра Пилипенко в недостоверном декларировании. По данным агентства, политик не внес в документы информацию о своем бизнесе и многочисленных транспортных средствах, принадлежащих его жене.

Об этом сообщили журналисты издания 368, ссылаясь на ответ от НАПК.

Вопрос о недвижимости

Александр Пилипенко не указал в декларации жилой дом площадью 176,1 м² (НАПК оценило его стоимость в 2,72 млн. грн) и земельный участок площадью 920 м². Эти объекты принадлежат его жене и расположены в селе Роксоланы Овидиопольского района. Депутат объяснил, что не знал об имуществе женщины, приобретенном до брака.

Однако агентство отклонило это объяснение, поскольку хотя брак был заключен в 2022 году, но на момент приобретения имущества (в 2018-м) пара уже имела общего ребенка.

Кроме того, по данным НАПК, Александр Пилипенко внес недостоверные сведения о площади и регистрационном номере другого дома в городе Березовка.

Незарегистрированный бизнес

Кроме того, Александр Пилипенко не указал в декларации, что владеет 100% уставного капитала ООО "Укрзерно трейд 1" с долей 350 тысяч гривен. А еще депутат скрыл компании своей жены: ООО "Агро ДИС" и ООО "Агрохолдинг ДИС".

Вопрос по автомобилям

Также по данным НАПК, депутат не задекларировал фронтальный погрузчик T-156. По данным реестра Госпродпотребслужбы его стоимость достигает 89 тыс. грн, а по состоянию на конец 2022 года — 193,45 тыс. грн. Хотя сам Александр Пилипенко утверждает, что не владеет этим транспортным средством.

Также депутат не задекларировал 11 тягачей и контейнеровозов жены, зарегистрированные в реестре транспортных средств.

Что может грозить

НАПК передало материалы в правоохранительные органы по признакам правонарушения по ст.366-1 УК (недостоверное декларирование). По этой статье может грозить от 2 до 5 лет заключения.

Напомним, недавно мы писали о депутате райсовета, которому дали 5 лет тюрьмы, а также о том, как депутат и таможенник из Одесской области попали в топ нарушителей НАПК.