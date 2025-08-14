Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивПсихологияИндустрииДомСпортШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьВкусШоу-бизнесАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиFashionШтабАвтоВойнаАктуальноПромоЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняПсихология 1ЛайфстайлБоксЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
Туризм
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Одесса Депутатом на Одесчине заинтересовалось НАПК — в чем причина

Депутатом на Одесчине заинтересовалось НАПК — в чем причина

Ua ru
Дата публикации 14 августа 2025 11:57
НАПК обвиняет депутата горсовета в Одесской области в недостоверном декларировании
Березовский горсовет. Фото иллюстративное: Nastyagrinchuk

Национальное агентство по предотвращению коррупции подозревает депутата Березовского горсовета Одесской области Александра Пилипенко в недостоверном декларировании. По данным агентства, политик не внес в документы информацию о своем бизнесе и многочисленных транспортных средствах, принадлежащих его жене.

Об этом сообщили журналисты издания 368, ссылаясь на ответ от НАПК.

Реклама
Читайте также:

Вопрос о недвижимости

Александр Пилипенко не указал в декларации жилой дом площадью 176,1 м² (НАПК оценило его стоимость в 2,72 млн. грн) и земельный участок площадью 920 м². Эти объекты принадлежат его жене и расположены в селе Роксоланы Овидиопольского района. Депутат объяснил, что не знал об имуществе женщины, приобретенном до брака.

Однако агентство отклонило это объяснение, поскольку хотя брак был заключен в 2022 году, но на момент приобретения имущества (в 2018-м) пара уже имела общего ребенка.

Кроме того, по данным НАПК, Александр Пилипенко внес недостоверные сведения о площади и регистрационном номере другого дома в городе Березовка.

Незарегистрированный бизнес

Кроме того, Александр Пилипенко не указал в декларации, что владеет 100% уставного капитала ООО "Укрзерно трейд 1" с долей 350 тысяч гривен. А еще депутат скрыл компании своей жены: ООО "Агро ДИС" и ООО "Агрохолдинг ДИС".

Вопрос по автомобилям

Также по данным НАПК, депутат не задекларировал фронтальный погрузчик T-156. По данным реестра Госпродпотребслужбы его стоимость достигает 89 тыс. грн, а по состоянию на конец 2022 года — 193,45 тыс. грн. Хотя сам Александр Пилипенко утверждает, что не владеет этим транспортным средством.

Также депутат не задекларировал 11 тягачей и контейнеровозов жены, зарегистрированные в реестре транспортных средств.

Что может грозить

НАПК передало материалы в правоохранительные органы по признакам правонарушения по ст.366-1 УК (недостоверное декларирование). По этой статье может грозить от 2 до 5 лет заключения.

Напомним, недавно мы писали о депутате райсовета, которому дали 5 лет тюрьмы, а также о том, как депутат и таможенник из Одесской области попали в топ нарушителей НАПК.

 

Одесса НАПК Одесская область местные депутаты Новости Одессы
Басюл Елена - редактор
Автор:
Басюл Елена
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации