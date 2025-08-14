Відео
Депутатом на Одещині зацікавилося НАЗК — у чому причина

Депутатом на Одещині зацікавилося НАЗК — у чому причина

Ua ru
Дата публікації: 14 серпня 2025 11:57
НАЗК звинувачує депутата міськради на Одещині у недостовірному декларуванні
Березівська міськрада. Фото ілюстративне: Nastyagrinchuk

Національне агентство з питань запобігання корупції підозрює депутата Березівської міськради на Одещині Олександра Пилипенко у недостовірному декларуванні. За даними агентства, політик не вніс у документи інформацію про свій бізнес та численні транспортні засоби, які належать його дружині.

Про це повідомили журналісти видання 368, посилаючись на відповідь від НАЗК.

Читайте також:

Питання щодо нерухомості

Олександр Пилипенко не зазначив у декларації житловий будинок площею 176,1 м² (НАЗК оцінило його вартість  у 2,72 млн грн) та земельну ділянку площею 920 м². Ці об'єкти належать його дружині та розташовані в селі Роксолани Овідіопольського району. Депутат пояснив, що не знав про майно жінки, набуте до шлюбу.

Однак агентство відхилило це пояснення, оскільки, хоча шлюб було укладено у 2022 році, але на момент набуття майна (у 2018-му) пара вже мала спільну дитину.

Крім того, за даними НАЗК, Олександр Пилипенко вніс недостовірні відомості щодо площі та реєстраційного номера іншого будинку в місті Березівка.

Незареєстрований бізнес

Крім того, Олександр Пилипенко не зазначив у декларації що володіє 100% статутного капіталу ТОВ "Укрзерно трейд 1" з часткою 350 тисяч гривень. Також депутат приховав компанії своєї дружини: ТОВ "Агро ДІС" та ТОВ "Агрохолдинг ДІС".

Питання щодо автівок

Також, за даними НАЗК, депутат не задекларував фронтальний навантажувач T-156. За даними реєстру Держпродспоживслужби, його вартість сягає  89 тис. грн, а станом на кінець 2022 року — 193,45 тис. грн. Хоча сам Олександр Пилипенко стверджує, що не володіє цим транспортним засобом.

Також депутат не задекларував 11 тягачів та контейнеровозів дружини, зареєстровані в  реєстрі транспортних засобів.

Що може загрожувати

НАЗК передало матеріали до правоохоронних органів за ознаками правопорушення за ст.366-1 ККУ (недостовірне декларування). За цією статтею може загрожувати від 2 до 5 років ув'язнення.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про депутата райради, якому дали 5 років в'язниці, а також про те, як депутат та митник з Одещини потрапили у топ порушників НАЗК.

 

Одеса НАЗК Одеська область місцеві депутати Новини Одеси
Басюл Олена - редактор
Автор:
Басюл Олена
