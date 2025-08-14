НАЗК звинувачує депутата міськради на Одещині у недостовірному декларуванні

Березівська міськрада. Фото ілюстративне: Nastyagrinchuk

Національне агентство з питань запобігання корупції підозрює депутата Березівської міськради на Одещині Олександра Пилипенко у недостовірному декларуванні. За даними агентства, політик не вніс у документи інформацію про свій бізнес та численні транспортні засоби, які належать його дружині.

Про це повідомили журналісти видання 368, посилаючись на відповідь від НАЗК.

Питання щодо нерухомості

Олександр Пилипенко не зазначив у декларації житловий будинок площею 176,1 м² (НАЗК оцінило його вартість у 2,72 млн грн) та земельну ділянку площею 920 м². Ці об'єкти належать його дружині та розташовані в селі Роксолани Овідіопольського району. Депутат пояснив, що не знав про майно жінки, набуте до шлюбу.

Однак агентство відхилило це пояснення, оскільки, хоча шлюб було укладено у 2022 році, але на момент набуття майна (у 2018-му) пара вже мала спільну дитину.

Крім того, за даними НАЗК, Олександр Пилипенко вніс недостовірні відомості щодо площі та реєстраційного номера іншого будинку в місті Березівка.

Незареєстрований бізнес

Крім того, Олександр Пилипенко не зазначив у декларації що володіє 100% статутного капіталу ТОВ "Укрзерно трейд 1" з часткою 350 тисяч гривень. Також депутат приховав компанії своєї дружини: ТОВ "Агро ДІС" та ТОВ "Агрохолдинг ДІС".

Питання щодо автівок

Також, за даними НАЗК, депутат не задекларував фронтальний навантажувач T-156. За даними реєстру Держпродспоживслужби, його вартість сягає 89 тис. грн, а станом на кінець 2022 року — 193,45 тис. грн. Хоча сам Олександр Пилипенко стверджує, що не володіє цим транспортним засобом.

Також депутат не задекларував 11 тягачів та контейнеровозів дружини, зареєстровані в реєстрі транспортних засобів.

Що може загрожувати

НАЗК передало матеріали до правоохоронних органів за ознаками правопорушення за ст.366-1 ККУ (недостовірне декларування). За цією статтею може загрожувати від 2 до 5 років ув'язнення.

