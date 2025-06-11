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Главная Одесса Шквальный ветер и дожди — прогноз погоды в Одессе на завтра

Шквальный ветер и дожди — прогноз погоды в Одессе на завтра

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Дата публикации 11 июня 2025 16:47
Прогноз погоды в Одессе на завтра, 12 июня - синоптики Гидрометцентра обещают шквальный ветер и дожди
В Одессе шквальный ветер. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

Завтра, в четверг, 12 июня, в Одессе ожидается переменная облачность с дождем и грозами. Ночью прогнозируют шквальные порывы ветра, из-за чего объявлен І уровень опасности.

Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

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Завтра в Одессе будет переменная облачность, есть вероятность кратковременного дождя с грозой ночью. Ветер ожидается северо-западный, 9-14 м/с, однако накануне утром будет шквал, 15-20 м/с. Воздух в темное время суток будет достигать +15...+17 °C, однако позже потеплеет до +23...+25 °C.

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Погода в Одессе. Фото: скриншот

Погода в Одесской области

Одесскую область завтра также ожидает переменная облачность и кратковременный дождь с грозой. Местами — с градом. Ветер — северо-западный, 9-14 м/с, однако ночью будет шквал — 15-20 м/с (из-за чего объявлен І уровень опасности). Температура воздуха до утра будет достигать +12...+17 °C, а в светлое время суток — от +22 °C до +27 °C. На автодорогах региона видимость во время дождя 2-4 км.

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Предупреждение Гидрометцентра. Фото: скриншот

Напомним, недавно мы писали о том, когда в Украине ощутимо потеплеет. А также о том, что синоптики прогнозируют довольно жаркое лето.

погода Одесса Новости Одессы дождь прогноз погоды
Светлана Силенко - Редактор
Автор:
Светлана Силенко
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