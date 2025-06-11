Прогноз погоды в Одессе на завтра, 12 июня - синоптики Гидрометцентра обещают шквальный ветер и дожди

Шквальный ветер и дожди — прогноз погоды в Одессе на завтра
Завтра, в четверг, 12 июня, в Одессе ожидается переменная облачность с дождем и грозами. Ночью прогнозируют шквальные порывы ветра, из-за чего объявлен І уровень опасности.
Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.
Погода в Одессе
Завтра в Одессе будет переменная облачность, есть вероятность кратковременного дождя с грозой ночью. Ветер ожидается северо-западный, 9-14 м/с, однако накануне утром будет шквал, 15-20 м/с. Воздух в темное время суток будет достигать +15...+17 °C, однако позже потеплеет до +23...+25 °C.
Погода в Одесской области
Одесскую область завтра также ожидает переменная облачность и кратковременный дождь с грозой. Местами — с градом. Ветер — северо-западный, 9-14 м/с, однако ночью будет шквал — 15-20 м/с (из-за чего объявлен І уровень опасности). Температура воздуха до утра будет достигать +12...+17 °C, а в светлое время суток — от +22 °C до +27 °C. На автодорогах региона видимость во время дождя 2-4 км.
Напомним, недавно мы писали о том, когда в Украине ощутимо потеплеет. А также о том, что синоптики прогнозируют довольно жаркое лето.
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