Прогноз погоди в Одесі на завтра, 12 червня - синоптики Гідрометцентру обіцяють шквальний вітер і дощі

Шквальний вітер та дощі — прогноз погоди в Одесі на завтра
Завтра, у четвер, 12 червня, в Одесі очікується мінлива хмарність із дощем та грозами. Вночі прогнозують шквальні пориуви вітру, через що оголошено І рівень небезпеки.
Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.
Погода в Одесі
Завтра в Одесі буде мінлива хмарність, є вирогідність короткочасного дощу із грозою вночі. Вітер очікується північно-західний, 9-14 м/с, однак напередодні ранку буде шквал, 15-20 м/с. Повітря в темні часи доби сягатиме +15...+17 °C, однак пізніше потеплішає до +23...+25 °C.
Погода на Одещині
На Одеську область завтра також очікує мінлива хмарність та короткочасний дощ із грозою. Місцями — із градом. Вітер — північно-західний, 9-14 м/с, однак вночі буде шквал — 15-20 м/с (через що оголошено І рівень небезпеки). Температура повітря напередодні ранку сягатиме +12...+17 °C, а в світлі часи доби — від +22 °C до +27 °C. На автошляхах регіону видимість під час дощу 2-4 км.
Нагадаємо, нещодавно ми писали про те, коли в Україні відчутно потеплішає. А також про те, що синоптики прогнозують досить спекотне літо.
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