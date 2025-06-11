Прогноз погоди в Одесі на завтра, 12 червня - синоптики Гідрометцентру обіцяють шквальний вітер і дощі

В Одесі шквальний вітер. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

Завтра, у четвер, 12 червня, в Одесі очікується мінлива хмарність із дощем та грозами. Вночі прогнозують шквальні пориуви вітру, через що оголошено І рівень небезпеки.

Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.

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Завтра в Одесі буде мінлива хмарність, є вирогідність короткочасного дощу із грозою вночі. Вітер очікується північно-західний, 9-14 м/с, однак напередодні ранку буде шквал, 15-20 м/с. Повітря в темні часи доби сягатиме +15...+17 °C, однак пізніше потеплішає до +23...+25 °C.

Погода в Одесі. Фото: скриншот

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На Одеську область завтра також очікує мінлива хмарність та короткочасний дощ із грозою. Місцями — із градом. Вітер — північно-західний, 9-14 м/с, однак вночі буде шквал — 15-20 м/с (через що оголошено І рівень небезпеки). Температура повітря напередодні ранку сягатиме +12...+17 °C, а в світлі часи доби — від +22 °C до +27 °C. На автошляхах регіону видимість під час дощу 2-4 км.

Попередження Гідрометцентру. Фото: скриншот

Нагадаємо, нещодавно ми писали про те, коли в Україні відчутно потеплішає. А також про те, що синоптики прогнозують досить спекотне літо.