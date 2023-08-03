Прогноз погоды в Одессе на сегодня - 3 августа.

Дождь с ветром. Фото: google

Сегодня, 3 августа, синоптики прогнозируют в Одессе ухудшение погодных условий. В регионе объявили штормовое предупреждение. Граждан призывают воздержаться от прогулок и посещения моря, потому что усиливается минная опасность.

Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

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Прогноз погоды в Одессе

Облачно с прояснениями.

Ночью кратковременный дождь, гроза, местами град. Днем без осадков.

Ветер северо-западный, днем ​​южный, 7-12 м/с, ночью во время грозы шквал 15-20 м/с.

Температура ночью 18-20°С, днем ​​27-29°С.

Температура морской воды 22-23°С.

Атмосферное давление — 758 мм рт. ст.

Влажность — 78%.

Подробный прогноз погоды в Одессе. Фото: meteo.ua

Прогноз погоды в Одесской области

Облачно с прояснениями.

Ночью кратковременный дождь, гроза. Погода в северных областях Днем без осадков.

Ветер северо-западный, днем ​​южный, 7-12 м/с, ночью во время грозы шквал 15-20 м/с.

Температура ночью 15-20°С, днем ​​27-32°С.

На дорогах области ночью и утром местами дымка, видимость 1 – 2 км.

Подробный прогноз погоды в Одессе. Фото: meteo.ua

Погода в Украине

В Украине 3 августа ожидается пасмурная погода. В некоторых регионах пройдут дожди с грозами. Подробный прогноз погоды читайте в материале.