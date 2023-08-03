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Штормовое предупреждение: какой будет погода в Одессе сегодня

3 августа 2023 06:00
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко
Прогноз погоды в Одессе на сегодня - 3 августа.
Дождь с ветром. Фото: google
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко

Сегодня, 3 августа, синоптики прогнозируют в Одессе ухудшение погодных условий. В регионе объявили штормовое предупреждение. Граждан призывают воздержаться от прогулок и посещения моря, потому что усиливается минная опасность.

Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

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Прогноз погоды в Одессе

  • Облачно с прояснениями.
  • Ночью кратковременный дождь, гроза, местами град. Днем без осадков.
  • Ветер северо-западный, днем ​​южный, 7-12 м/с, ночью во время грозы шквал 15-20 м/с.
  • Температура ночью 18-20°С, днем ​​27-29°С.
  • Температура морской воды 22-23°С.
  • Атмосферное давление — 758 мм рт. ст.
  • Влажность — 78%.
Подробный прогноз погоды в Одессе. Фото: meteo.ua
Подробный прогноз погоды в Одессе. Фото: meteo.ua

Прогноз погоды в Одесской области

  • Облачно с прояснениями.
  • Ночью кратковременный дождь, гроза. Погода в северных областях Днем без осадков.
  • Ветер северо-западный, днем ​​южный, 7-12 м/с, ночью во время грозы шквал 15-20 м/с.
  • Температура ночью 15-20°С, днем ​​27-32°С.
  • На дорогах области ночью и утром местами дымка, видимость 1 – 2 км.
Подробный прогноз погоды в Одессе. Фото: meteo.ua
Подробный прогноз погоды в Одессе. Фото: meteo.ua

Погода в Украине

В Украине 3 августа ожидается пасмурная погода. В некоторых регионах пройдут дожди с грозами. Подробный прогноз погоды читайте в материале.

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