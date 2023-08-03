Прогноз погоды в Одессе на сегодня - 3 августа.

Штормовое предупреждение: какой будет погода в Одессе сегодня
3 августа 2023 06:00
Дождь с ветром. Фото: google
Сегодня, 3 августа, синоптики прогнозируют в Одессе ухудшение погодных условий. В регионе объявили штормовое предупреждение. Граждан призывают воздержаться от прогулок и посещения моря, потому что усиливается минная опасность.
Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.
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Прогноз погоды в Одессе
- Облачно с прояснениями.
- Ночью кратковременный дождь, гроза, местами град. Днем без осадков.
- Ветер северо-западный, днем южный, 7-12 м/с, ночью во время грозы шквал 15-20 м/с.
- Температура ночью 18-20°С, днем 27-29°С.
- Температура морской воды 22-23°С.
- Атмосферное давление — 758 мм рт. ст.
- Влажность — 78%.
Прогноз погоды в Одесской области
- Облачно с прояснениями.
- Ночью кратковременный дождь, гроза. Погода в северных областях Днем без осадков.
- Ветер северо-западный, днем южный, 7-12 м/с, ночью во время грозы шквал 15-20 м/с.
- Температура ночью 15-20°С, днем 27-32°С.
- На дорогах области ночью и утром местами дымка, видимость 1 – 2 км.
Погода в Украине
В Украине 3 августа ожидается пасмурная погода. В некоторых регионах пройдут дожди с грозами. Подробный прогноз погоды читайте в материале.