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Штормове попередження: якою буде погода в Одесі сьогодні

3 серпня 2023 06:00
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко
Прогноз погоди в Одесі на сьогодні - 3 серпня
Сильний дощ з вітром. Фото: google
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко

Сьогодні, 3 серпня, синоптики прогнозують в Одесі погіршення погодних умов. В регіоні оголосили штормове попередження. Громадян закликають утриматись від прогулянок та відвідування моря, адже посилюється мінна небезпека. 

Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.  

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Прогноз погоди в Одесі

  • Мінлива хмарність.
  • Вночі короткочасний дощ, гроза, місцями град. Вдень без опадів.
  • Вітер північно-західний, вдень південний, 7-12 м/с, вночі під час грози шквал 15-20 м/с.
  • Температура вночі 18-20°С, вдень 27-29°С.
  • Температура морської води 22-23°С.
  • Атмосферний тиск — 758 мм рт. ст.
  • Вологість — 78%.
Детальний прогноз погоди в Одесі. Фото: meteo.ua​​​​
Детальний прогноз погоди в Одесі. Фото: meteo.ua​​​​

Прогноз погоди в Одеській області

  • Мінлива хмарність.
  • Вночі короткочасний дощ, гроза. Вдень без опадів.
  • Вітер північно-західний, вдень південний, 7-12 м/с, вночі під час грози шквал 15-20 м/с.
  • Температура вночі 15-20°С, вдень 27-32°С.
  • На автошляхах області вночі та вранці місцями димка, видимість 1-2 км.
Детальний прогноз погоди в Одесі. Фото: meteo.ua
Детальний прогноз погоди в Одесі. Фото: meteo.ua

Погода в Україні

В Україні 3 серпня очікується похмура погода. У деяких регіонах країни пройдуть дощі з грозами. Детальний прогноз погоди читайте в матеріалі.

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