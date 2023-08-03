Прогноз погоди в Одесі на сьогодні - 3 серпня

Сильний дощ з вітром. Фото: google

Сьогодні, 3 серпня, синоптики прогнозують в Одесі погіршення погодних умов. В регіоні оголосили штормове попередження. Громадян закликають утриматись від прогулянок та відвідування моря, адже посилюється мінна небезпека.

Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.

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Прогноз погоди в Одесі

Мінлива хмарність.

Вночі короткочасний дощ, гроза, місцями град. Вдень без опадів.

Вітер північно-західний, вдень південний, 7-12 м/с, вночі під час грози шквал 15-20 м/с.

Температура вночі 18-20°С, вдень 27-29°С.

Температура морської води 22-23°С.

Атмосферний тиск — 758 мм рт. ст.

Вологість — 78%.

Детальний прогноз погоди в Одесі. Фото: meteo.ua​​​​

Прогноз погоди в Одеській області

Мінлива хмарність.

Вночі короткочасний дощ, гроза. Вдень без опадів.

Вітер північно-західний, вдень південний, 7-12 м/с, вночі під час грози шквал 15-20 м/с.

Температура вночі 15-20°С, вдень 27-32°С.

На автошляхах області вночі та вранці місцями димка, видимість 1-2 км.

Детальний прогноз погоди в Одесі. Фото: meteo.ua

Погода в Україні

В Україні 3 серпня очікується похмура погода. У деяких регіонах країни пройдуть дощі з грозами. Детальний прогноз погоди читайте в матеріалі.