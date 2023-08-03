Прогноз погоди в Одесі на сьогодні - 3 серпня

Штормове попередження: якою буде погода в Одесі сьогодні
3 серпня 2023 06:00
Сильний дощ з вітром. Фото: google
Сьогодні, 3 серпня, синоптики прогнозують в Одесі погіршення погодних умов. В регіоні оголосили штормове попередження. Громадян закликають утриматись від прогулянок та відвідування моря, адже посилюється мінна небезпека.
Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.
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Прогноз погоди в Одесі
- Мінлива хмарність.
- Вночі короткочасний дощ, гроза, місцями град. Вдень без опадів.
- Вітер північно-західний, вдень південний, 7-12 м/с, вночі під час грози шквал 15-20 м/с.
- Температура вночі 18-20°С, вдень 27-29°С.
- Температура морської води 22-23°С.
- Атмосферний тиск — 758 мм рт. ст.
- Вологість — 78%.
Прогноз погоди в Одеській області
- Мінлива хмарність.
- Вночі короткочасний дощ, гроза. Вдень без опадів.
- Вітер північно-західний, вдень південний, 7-12 м/с, вночі під час грози шквал 15-20 м/с.
- Температура вночі 15-20°С, вдень 27-32°С.
- На автошляхах області вночі та вранці місцями димка, видимість 1-2 км.
Погода в Україні
В Україні 3 серпня очікується похмура погода. У деяких регіонах країни пройдуть дощі з грозами. Детальний прогноз погоди читайте в матеріалі.